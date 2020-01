Českobudějovický kouč Horejš o přípravě: Sivoka musím krotit

Jak jste zatím spokojený s průběhem zimní přípravy?

Dívám se na ni ve dvou rovinách. Výsledkově spokojený nejsem, obě dosavadní utkání jsme prohráli. Důležitější ale je, že jsme natrénovali to, co jsme si do téhle fáze naplánovali. Musím kluky pochválit za perfektní přístup, berou přípravu jako nutnost a základ pro úspěšné jaro. V sobotu jsme sice 0:1 prohráli se Spartou, ale hráči splnili to, co jsme po nich chtěli. Trochu nás trápí nemoci, věřím však, že se kluci dají co nejdřív dohromady. Snad se nám také podaří mužstvo ještě posílit, abychom na přelomu ledna a února absolvovali soustředění na Kypru v plné síle.

Na kterých postech v sestavě byste si přál posily?

Do každé řady bychom chtěli jednoho hráče. Potřebujeme krajního obránce, jednoho borce do středu zálohy a také do ofenzívy, tam nám odešlo nejvíc hráčů.

Zatím jste přivedli posilu jen jednu...

Ano, přišel slovenský ofenzívní záložník a podle potřeby i útočník Karol Mészáros z maďarského klubu Haladás Szombathelyi. V sobotu nehrál, protože smlouvu podepsal v pátek a potřeboval si vyřídit ještě nějaké formality, ale trénuje s námi normálně.

Na Strahově v sobotu kromě Mészárose chyběli i kanonýr Ledecký, po zranění se vracející Rabušic a také zkušení borci gólman Drobný a stoper Sivok. Ti marodí?

Začnu od Tomáše Sivoka, jsme domluvení, že ho do těchto zápasů nebudeme tahat. Jednak měl drobné problémy s kolenem a my ho potřebujeme na ligu. Je to profík, který se umí připravit. Dokonce ho musím krotit při tréninku, všechno dělá naplno. Hlavně na umělé trávě, na níž klouby hodně trpí, je to nebezpečné. Raději ho posílám do posilovny. Jeho zápasový čas přijde na Kypru. Totéž platí o Jardovi Drobném. David Ledecký má virózu, zapojit by se měl během týdne. Michal Rabušic dohání fyzické manko, na Kypru by měl být připravený.

Fotbalisté českobudějovického Dynama během zimní přípravy. Na snímku jsou útočník Ivo Táborský (uprostřed) a obránce Tomáš Sivok (vpravo).

Jan Homolka, ČTK

Kteří hráči kádr Dynama opustili?

Tři hráči do ofenzívy. Zinedine Mustedanagič je v Sarajevu, Dzonovi Delargovi a Ubongu Ekpaiovi také vypršelo hostování, první odešel do Turecka, druhý se vrátil do Plzně. I když nehráli v základu, platnost pro tým měli a my je potřebujeme nahradit. Do Opavy zamířil zadák Matěj Helešic. Z hostování se nám vrátili obránce Michal Řezáč a stoper Maksym Talovierov a připojil se i brankář Martin Janáček.

Máte v tabulce třicet bodů, jste na osmé příčce, dva body od elitní šestky. Máte vyšší cíle?

Nedáváme si konkrétní cíl, ani na podzim jsme ho neměli. Prvořadé bylo vyhnout se boji o záchranu, což bychom měli zvládnout. Chceme se připravit co nejlépe, abychom hráli jako na podzim fotbal, který bude diváky bavit a přinese nám dobré výsledky. Pochopitelně chceme skončit v tabulce co nejvýš. Uvidíme, kde budeme po základních třiceti kolech a od toho se odvine, o co budeme hrát.