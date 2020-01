ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Kauza Pilař? Komunikace mezi trenérem a staršími hráči je složitější

Začátkem prosince vyšlo v Zápisníku, že hanácký ochotnický soubor nastudoval hru Jak se zbavit Jidáše. Ještě není konec ledna a soubor olomouckých fotbalistů je v očekáváná, jakou hru bude hrát v jarní ligové sezoně a do jakých rolí budou hráči pasováni. První náznak má být na předsezonním soustředění. A to za účasti Václava Pilaře, který s koncem roku byl pro rozpor s trenérem Látalem pokutován a přeřazen do B-týmu. Je to s rozhodnutím vedení klubu, protože se nenašel kupec, ani se neobjevila možnost výhodné směny.

Venca Pilař patří věkem již mezi starší hráče, kde komunikace mezi trenérem a touto věkovou skupinou je složitější. Popsal to před časem i olomoucký trenér glosátor Petr Uličný: „Když mně bylo čtyřicet let, bylo to složitý. Když padesát, tak už lepší. A pak v šedesáti už dobrý."

Jde totiž o vzájemný dialog, kde by si aktéři měli uvědomit, že jsou na jedné lodi, leč každý na jiné palubě. Ta kauza neměla vůbec vzniknout a tím pádem se lze domnívat, že chybu lze dohledat na obou stranách dialogu. Pak už jde o sebereflexi. Přiznání chyby tam, kde je přirozená autorita, není chybou. Tam, kde je autorita vynucená, to je problém.

Moudrý to herec Václav Vydra to z obecného pohledu vidí takto: „Připadá mi, že se společnost vůbec dost polarizuje. Lidi nemůžou nějak najít společnou řeč a ani ji nehledají."

V novinách se dnes píše stylem ‚jak to je a jinak že to není'. Takže čteme, že v Olomouci smrdí ryba od hlavy a netřeba o tom diskutovat. Leč již Karel Havlíček Borovský řekl: „Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinak, dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák." Karel Marx to ve své filosofii zobecnil: Všechno je jinak. A dravci novodobého kapitalismu se řídí heslem ‚ať to je, jak to je, hlavně že jsou z toho prachy'.

Ryba od hlavy smrdí dle zpráv ze světa úplně jinak. Ahmada, místopředsedu FIFA, zadržela v Paříži policie. Funkcionář, který stojí v čele africké konfederace, je podezřelý z podplácení a uzavírání nevýhodných smluv. Ariel Alvarado, bývalý člen etické komise FIFA, dostal doživotní zákaz působení ve fotbale za korupci. Tím, že byl členem etické komise, chtěl korupci asi legalizovat.

Legalizování nás čeká, ale jiné. Ryba bude vonět od hlavy. Tam, kde dnes vidíme žluté lány řepky olejky, budou vonět lány konopí. Bude naplněno Babišovo ‚Ano, bude líp', protože mnohým bude krásně. A předsedou vlády bude, hádejte kdo...