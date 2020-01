Někteří hráli za Baník asi naposledy, láteřil po debaklu v přípravě Kozel

„Výsledek 0:4 hovoří za vše, chtěl bych se omluvit lidem, kteří přišli, protože hlavně druhý poločas neměl vůbec nic společného s tím, co bychom chtěli předvádět. Ukázalo mi to, že někteří hráči hráli za Baník asi naposledy a s některými si budu muset promluvit o jejich přístupu. Nepřejdu to jen tak, že jsme prohráli zápas, protože jsou hráči unavení," pěnil po porážce Kozel.

Baník do souboje se čtvrtým týmem slovenské ligy nasadil dva rozdílné týmy v poli. Pouze gólman Budinský, při lehké zdravotní indispozici Laštůvky, odchytal celé utkání. Chyběl také Baroš (achilovka) a Fillo (záda). „První půle herně nebyla špatná. Měli jsme tam dvě tři gólové šance a mohli jsme vést. Možná by zápas pak vypadal jinak. Místo toho nabídneme brankářovou chybou soupeři vedení. Ale první poločas ještě nějaká měřítka snesl. V tom druhém mě plno hráčů vyloženě nas*alo," zlobil se Kozel.

Slovenský obránce Karviné Matúš Čonka odkopává míč před Brazilcem Carlosem De Azevedo. Ilustrační foto.

Právo/Jiří Tomaškovič

Ružomberok vyhrál první poločas jednobrankovým rozdílem. Baník ale hrozil. Smola, Kuzmanovič ani Kaloč nicméně šance nezakončili přesně. Ve druhé půlce už si Ostravané kloudnou šanci vytvořili jen jedinkrát a trefili brankovou konstrukci.

„Druhá sestava byla asi slabší než ta v prvním poločase. Ovšem nejvíce mi vadilo, že když se to nevyvíjelo tak, jak si hráči představovali a prohrávali jsme více, tak jsme cukli z naší hry. Najednou jsem tam viděl věci, které tam být neměly - alibistické nákopy a podobně. Na to jsem alergický a dost mi ukazuje, kdo z toho první cukne dolů," popsal Kozel.

Poslední domácí příprava měla definitivně rozhodnout o složení výpravy na soustředění na Maltě. „Z mladých poletí David Buchta a Jakub Drozd. Úplně jasno o všech hráčích ale ještě nemáme, protože některé věci se řeší a budou se řešit i ve čtvrtek," naznačil Kozel, že příchody Svozila z Opavy či Potočného z Liberce ještě nezatratil. „Letíme v pátek ráno, ale není ani problém, kdyby hráči přiletěli za námi. Vzhledem k lize ale čím dříve tu jsou, tím je pro ně lehčí se adaptovat," řekl trenér Baníku.