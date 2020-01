Slavia má největší zimní posilu, ohlásil trenér Trpišovský a vyřkl jméno Nezmar

„Jsem rád, že zůstává. Vždyť už společně táhneme pátou sezonu a jsme na sebe zvyklí. A na Nezmara je teď zvyklá celá Slavie," ulevilo se trenérovi po prvním přípravném střetnutí, které jeho tým po návratu ze soustředění ve Španělsku v Praze sehrál.

Potvrdil tím sice, že v prosinci nešlo o ničím nepodložené informace a kuloární spekulace, které z Edenu odmítali komentovat, zároveň však dal najevo spokojenost, že se jejich cesty nerozcházejí. Vždyť spolu úspěšně působili v Liberci a teď ještě úspěšněji ve Slavii.

„Něco jsme rozpracovali, něco dotáhli, ale pořád je před námi straně moc práce. Na jaře i v další sezoně," přiznával Trpišovský, že si dost dobře nedovede představit, že by svého souputníka ze severu Čech neměl po boku.

Zimní posila Slavie Praha Dorley Oscar.

Vlastimil Vacek, Právo

"Je hlavou, ve které se ve Slavii všechno sbíhá. Mládež, akademie, skauting, všechno je na Nezmara navázané. Má obrovský záběr, takže jeho odchod by se dotkl nejen nás v realizačním týmu, ale celého klubu," potvrzoval, že za Nezmarovo setrvání orodoval na všech frontách.

„Když jsem třeba mluvil s majitelem, opakoval jsem mu, že Nezmarovo další působení v Edenu je alfou a omegou momentální sportovní stránky Slavie. Všichni jsme nahraditelní, on ale nejhůř."

Nezmar se k celé situaci vyjadřovat (zatím) nechce, při přípravném zápase s Ústím ho už měl trenér Trpišovský na lavičce zase po svém boku.

I slávistický kouč veškeré nabídky lákající ho k odchodu z Edenu totiž odmítl.

„Jedna byla skutečně zajímavá a v tu chvíli mi blesklo hlavou, zda ještě někdy podobná přijde. Ale povídali jsme si o ní jen chvilku. Šlo o zajímavé prostředí, které ovšem předpokládalo perfektní znalost cizího jazyka. Tam totiž nešlo jen o domluvu s hráči v šatně, ale i komunikaci v klubu a navenek," znovu Trpišovský potvrzoval námluvy, o kterých se sám zmínil už počátkem roku.

„Já jsem ale v podstatě člověk, který nerad odchází jinam. Ani z Žižkova do Liberce si mi nechtělo. Odchod mi usnadnilo až to, že Viktorka nedostala ve třetí lize licenci," svěřoval se, že už v roce 2015 hodně váhal, zda odejít pod Ještěd a etablovat se v nejvšší soutěži.

Není proto divu, že nyní by Trpišovský zvažoval změnu působiště dvojnásob důkladně. „Má spokojenost ve Slavii a touha budovat klub je taková, že si neumím představit, co by muselo přijít, abych o změně uvažoval."