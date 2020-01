Bahrajnský legionář Hilál má ve Slavii nůž na krku. I tak reaguje trenér na éru po Škodovi

„Máme dva klasické útočníky, ale vpředu může hrát Olayinka a také Masopust, v přípravě vypadá skvěle Provod," namítá slávistický trenér Jindřich Trpišovský, že zase až tolik limitován není.

I proto nakonec souhlasil, aby chorvatský mladík Petar Musa patřící Slavii zůstal na jaře na hostování v Liberci a do Edenu se vrátil až v létě. „Zvažovali jsme, zda ho stáhnout už teď, nebo ho nechat v prostředí, kde se mu daří," přiznává trenér, že i Musa představoval téma, které v Edenu řešili.

„Vpředu navíc může hrát i Holý," přidává na seznam svých potencionálních konkurentů další jméno Stanislav Tecl, který by měl za panující konstelace přdstavovat pro trenéra první volbu.

Sešívaní podlehli druholigovému soupeři. Slavia prohrála v přípravě s Ústím 0:1

Sport.cz

„Záleží na trenérech, jak sestavu poskládají," brání se ale Tecl, aby pasoval sám sebe do role útočníka číslo jedna.

Trpišovský: Tecl má výsledky testů skvělé

Přitom Trpišovský o něm tak mluví. „Jsem přesvědčený, že naším útočníkem číslo jedna bude on. Dostává se zpátky do formy, kterou měl před zraněním, i výsledky veškerých testů, a hlavně rychlostních, měl skvělé," věděl Trpišovský, proč dával Teclovi čas a trpělivě čekal na jeho návrat.

„V jeho věku se po zranění vrací hráč do optimální formy déle. Třeba rok, anebo i rok a čtvrt."

„Nejlepší by bylo, kdybychom dávali góly s Júsufem oba. A samozřejmě abychom vyhrávali, protože pak tolik nemrzí, když branky nepadají," diplomaticky reaguje na trenérem vyslovené preference Tecl, který dal v deseti podzimních ligových zápasech jeden gól.

Bahrajnský legionář Hilál je pro Trpišovského samozřejmě také téma. Zvlášť, když se po letním příchodu do Slavie v lize střelecky neprosadil a na premiérovou trefu v sešívaném dresu stále čeká.

Hilál dostane více šancí

Vlastimil Vacek, Právo

„Na jaře musí dokázat, že na Slavii má, proto má obrazně řečeno nůž na krku," potvrzuje trenér, že bahrajnský legionář dostane na jaře víc prostoru a bude záležet tudíž na něm.

Hilál? V tréninku mu nemůžete sebrat míč

„V tréninku má momenty, kdy mu nemůžete sebrat míč. Nestačí ale, aby to dokazoval v přípravě, musí to předvádět i v zápasech. K tomu ovšem potřebuje nabrat kondici, což je vzhledem k jeho muskulatuře nezbytný základ," připomíná Trpišovský vědom si pochopitelně i toho, co všechno Hilála na podzim limitovalo.

Přelety mezi Bahrajnem a Prahou, zranění, i v nabitém prohramu záskoky v sestavě počítané na minuty.

„Už v Bohemians mluvil trenér Martin Hašek, že pro Júsufa je důležité, aby byl fyzicky na výši, protože jinak se brzy unaví. Zvlášť, když ho nutíte, aby pracoval, běhal, zapojoval se do presinku i náběhů, dával góly, což od útočníků vyžadujeme. Potřebuje na to kapacitu, kterou teď nabírá, takže ještě aby zůstal zdravý," přeje si trenér a Hilál pochopitelně také.

Jaroslav Plašil, český legionář ve službách Girondins Bordeaux, stíhá slávistu Stanislava Tecla.

Vlastimil Vacek, Právo

„Na jaře chceme na dvojici Tecl a Júsuf vsadit, aby potvrdili, že mohou být ve Slavii útočníky číslo jedna i pro příští sezonu," dal Trpišovský oběma na srozuměnou, o co budou v patnácti jarních ligových zápasech hrát.

Samozřejmě s vědomím, že Petar Mussa už bude v létě v Edenu, Van Buren se z hostování nejspíš také vrátí a že Slavia se třeba poohlédne i po dalším útočníkovi.

Vždyť už na konci podzimu koketovala s myšlenkou angažovat ruského kanonýra v mladoboleslavských službách Nikolaje Komličenka. „Chtěli jsme, aby přišel na hostování s opcí, ale mezi kluby nedošlo k dohodě," potvrdil ostatně i Trpišovský, že i tato varianta ležela na stole.