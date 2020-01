Veteráni jsou stále oporami týmů a hvězdami ligy

V kádrech prvoligových týmů je jednadvacet fotbalistů, kteří překročili hranici pětatřiceti let, která je obecně brána za „přechod“ mezi internacionály (viz. přiložená tabulka). Dalších sedm tuto hranici překročí letos. Nejstarší je opavský záložník Pavel Zavadil, jemuž bude posledního dubna dvaačtyřicet let. Ligového rekordmana Jaromíra Blažka, který odchytal poslední utkání v nejvyšší soutěži ve 42 letech, 4 měsících a 24 dnech, na jaře nepřekoná. V září by se ale mohl stát nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v první fotbalové lize.