Guľa chválí exslávistu Buchu, posílá komplimenty do Boleslavi. Komu dá v Plzni Černého Petra?

Tři z kola ven. Když fotbalová Plzeň v pondělí poletí do Španělska, trio hráčů z nynější 29členné kabiny na palubě nebude. Trenér Adrián Guľa před herním soustředěním zúží kádr českého vicemistra, do Estepony vezme 23 hráčů plus tři brankáře. Kdo z viktoriánů od něj dostane Černého Petra?