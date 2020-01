Do Slavie ruský kanonýr neodešel. Dynamu by se měl Komličenko v sobotu upsat

Do Slavie ruský snajpr Nikolaj Komličenko na podzim neodešel, i když jednání mezi Pražany a Mladou Boleslaví probíhala a v Edenu měli o hostování nejlepšího kanonýra minulého ligového ročníku zájem. Teď je ovšem na spadnutí Komličenkův přestup do Dynama. Samozřejmě moskevského, kam odletěl na lékařskou prohlídku a kde by měl v sobotu podepsat smlouvu na čtyři a půl roku.