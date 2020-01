S Baníkem vyrazili na Maltu i mladíci Drozd s Buchtou: Dostali jsme šanci, musíme si jí vážit

„Oba v zápasech obstáli a určitě si zaslouží větší pozornost, než měli doposud. Oba s námi poletí," rozhodl po středečním závěrečném utkání první části zimního drilu proti Ružomberku (0:4) Kozel.

Nejlepší střelec testovacích zápasů dvougólový Buchta se mohl radovat. První část plánu, s nímž do přípravy vstupoval, mu vyšla. „Vychází mi, myslím, všechno docela dobře. Doufám, že to tak bude i pokračovat," usmíval se Buchta.

Lukáš Pazdera z Baníku během utkání s Duklou, archivní foto.

Vlastimil Vacek, Právo

Přípravu pod trenérem Kozlem si pochvaluje. „Je hodně komunikativní, všechno s námi probírá a konzultuje, je to fajn. Dal šanci mladším, to tu dříve nebývalo zvykem. Už jen to, že jsem se dostali do přípravy áčka je skvělé. Musíme si toho vážit a dělat pro to, abychom zůstali, všechno," uvedl Buchta, jenž skóroval v úvodním zápase Tipsport ligy proti druholigovému Prostějovu (2:2) a trefil se i v posledním utkání skupiny do sítě slovenského FK Pohronie (4:1).

„Šancí jsem měl víc, ještě jsem mohl určitě nějaký gól navíc přidat. Ale jsem rád za každý. Snad se ještě trefím. Zatím se mi v přípravě docela daří," usmíval se s deseti podzimními góly nejlepší střelec třetiligové rezervy Baníku.

Povedený podzim mu ale místo v ligovém áčku automaticky nezajistí. „Je to velký rozdíl. Všechno je rychlejší, soubojovější a bojovnější. Nejsem úplně silový hráč a musím na to zapracovat, abych se do toho více dostal," připomněl Buchta, který se může učit například od Milana Baroše, vítěze Ligy mistrů s Liverpoolem.

„Je to skvělá škola. Na tréninku vidím, jak dokáže svými zkušenostmi vyhodnotit a proměnit šanci. Jak se v těch situacích chová. Snažím se toho co nejvíce odkoukat a pak to aplikovat v zápasech. Všichni kluci jsou tu skvělí a je to pro mě velká příležitost," svěřil se Buchta.