Exsparťan Vatajelu na koni, Karviná začala v Turecku porážkou

Zatím běží všechno podle plánu. Karvinští se ve středu přesunuli do Vídně, odkud odletěli do Antalye a bez problémů dojeli do Beleku.

Ve čtvrtek čekalo hráče překvapení. Opět brzký budíček, jelikož už na sedmou hodinu ranní měli naordinovaný první trénink.

„První trénink takto ráno má prosté vysvětlení. Celou středu jsme strávili na cestě, takže kluci se ráno protáhli, proběhli na přírodní trávě a udělali pár kompenzačních cviků," vysvětluje na klubovém webu trenér Juraj Jarábek.

Karvinští obývají stejný luxusní hotel jako slovenský Spartak Trnava, což je z pohledu hned několika hráčů (Janečka, Čonka, Bolek) a trenéra Jarábka pikantní. „Je to radost. Už jsme se viděli, pozdravili. Jsme tady jako rodina," culí se Jarábek.

Craiova je čtvrtý tým rumunské ligy. Duel s Karvinou pro ni byl generálkou před startem jarní části domácí soutěže.