Věrný kustod Slovanu osvobozoval i Nezmara z toalety

Hráči či trenéři přicházejí a odcházejí, on však v Liberci zůstává. Kustod Slovanu Petr Ulihrach letos v lednu U Nisy zahájil svou již čtrnáctou zimní přípravu. „Začal jsem v lednu 2007 a předtím jsem tady dělal pět let trávníkáře. Je fakt, že když se tady po x letech objeví nějací bývalí hráči Liberce a přijdou pozdravit, znají už jen mě a Vencu (Václav Brendl, masér), jinak se tady všechno obměnilo,“ usmívá se muž, jemuž nikdo neřekne jinak než Kulda.

Pod Ještědem zažil jako kustod již čtrnáct různých trenérů. Pamatuje například Vítězslava Lavičku, Petra Radu, Ladislava Škorpila či Jindřicha Trpišovského. Když posledně jmenovaný na konci roku 2017 odcházel se svým početným ansámblem do Slavie, i on se sešívanými koketoval. „Nic konkrétního však neproběhlo, spíše to bylo jen v náznacích. Jsem sice srdcař, ale nebudu tvrdit, že o některých nabídkách jsem neuvažoval," přiznává duše liberecké kabiny.

Za posledních třináct let by si snad žádný fotbalista modrobílých kabinu bez něj představit nedokázal. „Se všemi jsem měl dobrý vztah a vlastně se s hodně z nich vídám dodnes, ať už hrají v cizině nebo v konkurenčních klubech," říká 46letý kustod.

Kustod Slovanu Petr Ulihrach.

Hynek Preisler, Právo

Modrobílou kabinu již bere jako svůj druhý domov. Jednou zkusil spočítat počet v ní strávených hodin za měsíc a dostal se na číslo 240. „Ale člověk to tak nemůže brát. Tahle práce je spíše posláním," tvrdí Ulihrach, jehož táta kdysi za modrobílé hrál, stejně jako on na začátku 90. let ještě ve druhé lize. Mimochodem U Nisy zažil všechny tři tituly. 2002 a 2006 coby trávníkář, poslední z roku 2012 již jako pevný sloup šatny.

Ulihrach si ve volném čase rád zahraje na kytaru.

Hynek Preisler, Právo

Hráčům pere dresy a dělá jim kompletní servis. Před dvěma roky si navíc přibral i masáže. A teď perlička, jednou dokonce vysvobozoval tehdejší hvězdu Liberce a současného manažera Slavie Jana Nezmara, který se o přestávce zabouchnul na toaletě a nemohl se dostat ven.

„Všichni už byli na hřišti, když někdo přiběhl a ptal se, kde je Nezmič. Šel jsem do kabiny, kde zatím on bouchal na dveře s tím, že se mu v zámku zasekl klíč. Tak jsem mu řekl, aby zalezl do rohu, rozeběhl jsem se a dveře prostě vyrazil," vzpomíná na úsměvnou historku. „Honza pak vyběhl rozprouděnej na hřiště a mám pocit, že v zápase dal i gól," dodává Kulda.

"Kulda" je nadaný hráč na kytaru, zahrál si dokonce i v Home Credit Areně

Hynek Preisler, Právo

Perfektně umí hrát i na kytaru, což potvrdil na konci loňského roku, kdy si zabrnkal před zaplněnou libereckou arénou se zpěvákem Jakubem Děkanem. „Fandí Slovanu a chodí za námi. Občas si spolu i zahrajeme. Jednou mi zavolal, že si spolu dáme v Home Credit Areně píseň Děda. Nejprve jsem byl překvapený, ale nakonec jsem si to užil. Bylo to příjemný," přiznává Kulda, jehož starší syn Ondřej zase hraje v divadle F. X. Šaldy.