Na lavičce v Baníku sedět nechci, říká stoper Svozil

Co vám fanoušci říkali?

Žádali nějaké zápisné, tak jsem se ptal, v čem to spočívá. Pak mě asi něco čeká. (úsměv)

Nebyla ve vás malá dušička, jak vás ostravští příznivci přijmou, když přicházíte z „nenáviděné" Opavy?

Já už jsem s nimi letěl z Katowic, takže jsem se s některými seznámil už na letišti. Žádný problém nebyl a věřím, že ani nebude.

Chtěli si s vámi připít na letišti? Říct vám, že co bylo, to bylo?

To ne. Letěl jsem s Markem Jankulovskim (sportovní ředitel Baníku) a Michal Bělákem (výkonný ředitel), takže jsem měl ochranku. Vyvázal jsem z toho. Udělali jsme si pár fotek, popřáli mi štěstí a zdraví. Vážím si toho.

Příběh o přestupu z Opavy do Ostravy se táhl půl roku. Je to úleva, že je na konci?

Hodně lidí mi psalo a ptalo se, jestli mám radost. Ani jsem nedokázal odpovědět, protože to je opravdu hlavně úleva. Táhlo se to dlouho, teď se konečně můžu soustředit jen na fotbal.

Baník odletěl, vy jste zůstával doma. Nebál jste se, že to neklapne?

Měl jsem informace, že v Opavě bude nějaká schůze ohledně mé budoucnosti. V pátek jsem přišel na trénink a dozvěděl jsem se, že se nemám ani připravovat, protože je možné, že odletím na Maltu. Byla to rychlovka, v jedenáct večer už jsem byl na hotelu s Baníkem.

Přípravný fotbalový turnaj Tipsport Malta Cup - semifinále (Ta´Qali): Baník Ostrava - Zbrojovka Brno 2:3 (2:1) Branky: 8. a 12. Jánoš - 23. Přichystal, 46. Fousek, 82. Vintr. Základní sestava Baníku: Budinský - Fillo, Šindelář, Stronati, Fleišman - Buchta, Jánoš, Jirásek - Reiter, Smola, Granečný. Trenér: Kozel.

Tašku jste měl doma už zabalenou?

Dá se říct, že jo. Ale dokud to není stvrzené podpisem, může člověk jen doufat.

Cítil jste, že vám Opava už nemá co dát?

Byl jsem tam dva roky, snažím se v kariéře posouvat dál. Opava pomohla mně, já jsem nějak pomohl i jí. Ale zhodnotil jsme to tak, bude vhodné změnit působiště. Baník je jeden z největších klubů v republice, a jelikož jsem z Moravy, je to pro mě strašně velká výzva a prestiž.

Přemýšlel jste o tom, jaké by případně bylo jaro v Opavě?

V takové pozici jsem byl prvně, protože všechny mé dřívější přestupy se tak dlouho netáhly. Teď jsem o angažmá v Baníku hodně stál, byť existovaly i jiné varianty. Kdybych zůstal, snažil bych se předvádět sto procent a makat za klub. Tak jsem vnitřně nastavený.

Hrálo roli i to že v Baníku jsou bývalý trenér Opavy Ivan Kopecký a Tomáš Smola s Nemanjou Kuzmanovičem?

Ano, tohle je plus. Trenér mě zná, může mi říct, co si ode mně představuje, jak si představuje mou práci. S klukama jsem něco zažil, mohl jsem se zeptat, jak to v Baníku chodí. Známe se, takže začátek bude lehčí. Ale není to jen o těch dvou. Znám i Kubu Pokorného se Znojma, Martina Šindeláře, se kterým jsem byl v Olomouci.

Váš příchod z Opavy měl být výměnou za Martina Šindeláře. Nebude vám vyčítat, když bude muset odejít?

To asi není otázka na mě. Těžko to ovlivním, zda někdo odejde. Že někdo přichází a jiný odchází, tak ve fotbale chodí.

Baník má teď pět stoperů. S jakou představou přicházíte?

Je tady velká konkurence, budu muset prokázat kvalitu, aby mě trenér nasazoval. S tím jsem do toho šel, protože jsem se chtěl posunout v kariéře dál. Nepřišel jsem sem sedět na lavičce. Chci se porvat o místo, ale nejdůležitější je, abychom byli jako celek úspěšní.

Nebylo ve hře, že byste proti Brnu nastoupil?

Bylo, ale nakonec jsme to vyhodnotili tak, že dnes budu v posilovně, odpoledne něco odtrénuju a nějakou minutáž bych měl dostat v příštím zápase.

Trenér chce hrát po zemi. To by vám mohlo vyhovovat?

Jo. každý chce hrát po zemi. Nikdo nemá rád nakopávané balony. Hlavně to budou mít jednodušší naši útočící hráči. Ale musí se vždy vyhodnotit ta daná situace na hřišti. Po zemi se pořád hrát nedá.

V Opavě to bylo téměř výhradně o záchranu. Nyní si můžete zahrát o evropské poháry. Bude to příjemná změna?

Jsou to jiné starosti, příjemnější. Ale zase větší tlak, protože Baník je větší klub a nějaká vize tady je. Není příjemné hrát o záchranu, ale myslím, že to Opava zvládne.

Představoval jste si to tak, že ze Znojma za dva roky přes Opavu zamířil do Baníku?

Upřímně nepředstavoval, protože jsem ze Sigmy odcházel s tím, že na ligový fotbal nemám. To mi tak bylo řečeno a chtěl jsem nejen sobě, ale i ostatním lidem dokázat, že to není pravda. Chtěl jsem hrát na nejvyšší úrovni v Česku a v Opavě si mi to povedlo. Dařilo se mi a byl jsem hladový po úspěších a když jsem slyšel o zájmu Baníku Ostrava, tak to u mě byla jasná volba.