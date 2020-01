Boleslav si zastřílela! Weber ale řeší, kdo nahradí Komličenka. Chce ještě jednoho útočníka

Jednoznačná záležitost. Fotbalisté Mladé Boleslavi vyřídili v semifinále Tipsport Malta Cupu na maltském národním stadionu Ta' Qali slovenskou Dunajskou Stredu 5:0. Trenér Jozef Weber přesto vyhlíží posilu do útoku, která by nahradila ruského kanonýra Nikolaje Komličenka, jenž přestoupil v sobotu do ruského Dynama Moskva.

„Máme Jiřího Klímu, máme Wágnera, měl by ale přijít ještě jeden útočník," řekl Weber, jehož tým se ve pondělním finále postaví Zbrojovce Brno (11 hodin). O třetí flek si to rozdají poražení semifinalisté Baník Ostrava a Dunajská Streda (13.30 hodin).

První utkání jste na Maltě zvládli velmi dobře. Pět vstřelených gólů, budete chválit?

Před rokem jsem se tady zlobil po prvním utkání, že? Hledáme nástupce hráčů, kteří odcházejí, to můžu říct a hledat budeme mezi mladými hráči. Ti, kteří v sobotu nastoupili, mě docela uspokojili, neřeknu že hodně, aby nezpychli, ale ukázali mi, že po této cestě bychom mohli jít, pokud budou pracovat.

Kdo by měl odcházejícího kanonýra Komličenka nahradit?

Máme tam Klímu, Wágnera, měl by přijít ještě jeden útočník, Ladra měl menší zdravotní problém. Když jsem přicházel do Boleslavi, byl Komli třetí náhradník a vypracoval se. Před ním byli tehdy Golgol a Magera. Není to tak, že by Boleslav kupovala hvězdy. Je i na hráčích, aby částečně Komličenka nahradili, protože se pro ně ten prostor nyní otvírá. I proto jsme tady na soustředění, abychom zkoušeli a oni obstáli v té zkoušce.

Tlačil jste na vedení, aby po odchodu Mešanoviče už Komličenka nepouštělo?

Netlačil. Mám s Komlim nadstandardní vztah a už v létě jsem ho přemlouval. Bylo mu zahraniční angažmá přislíbeno a byl bych sobec, kdybych mu teď bránil. My mu to přejeme, pro Boleslav je to velká událost. To už je fotbalový život.

Říkal jste, že budete hledat mladé hráče, aby nahradili ty odcházející. Jak do toho zapadá Tomáš Wágner?

Zapadá to tak, že jsme ho kupovali v létě místo Komliho. V sezoně jsme hráli na dva útočníky a je možnost hrát na útočnou dvojici Klíma – Ladra, a když bude Wagi sekat latinu, tak třeba Wágner – Ladra. Uvidíme. Je tu ta mladší generace, spolu s Klímou a Ladrou třeba i Pech. Ti by měli dozrát.

Wágner neměl podzim ve Zlíně nic moc, jak ho oživit?

V létě přicházel, protože jsme si mysleli, že odejde Komli. Na Tomášovi se dost podepsalo to, že Komli zůstal. Těžko to kousal, navíc nepřišel úplně dobře připravený, protože přišel z Karviné, kde měl nějaké zranění, vytahovali mu tam dráty, nebo co já vím všechno. Angažmá ve Zlíně mu opravdu nevyšlo, ale já ho znám z Karviné, vím, jak je schopen být připravený. Když se dobře připraví, tak dokáže Komliho nahradit.

Říkal jste, že má přijít ještě jeden útočník? Je jím Tomáš Zajíc ze Slovácka?

Ano, je to Zajíc.