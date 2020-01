Leť! Slavia uvolnila Součka na zásadní jednání

Slavia uvolnila Tomáše Součka, aby odletěl do Londýna jednat o angažmá s West Hamem. Podle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka může jít o rekordní přestup z české fotbalové ligy. "Tomáš by si to zasloužil! napsal boss červenobílých.

Jak se tedy aktuálně má situace kolem nejzářivější slávistické hvězdy? "Klub uvolnil Tomáše Součka na testy, zdravotní prohlídku a jednání o smlouvě do West Ham United FC," uvedl Tvrdík s tím, že o rekordní transfer v české lize půjde v případě, že dojde k naplnění celé předpokládané smluvní spolupráce.

Podle dřívějších zpráv anglický West Ham zvýšil nabídku na Součka. Sedmnáctý tým Premier League je údajně Pražanům ochotný za čtyřiadvacetiletého reprezentačního záložníka zaplatit rovnou 17 milionů eur (429 milionů korun), případně až okolo 20 milionů eur (přes půl miliardy korun) v případě, že by v klubu nejprve hostoval.

Klub uvolnil Tomase Soucka na testy, zdravotni prohlidku a jednani o smlouve do West Ham United FC. V pripade dokonceni dohody a naplneni cele smluvni spoluprace by se jednalo o rekordni transfer v ceske lize. A Tomas by si to zaslouzil! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 27, 2020

Podle britského listu The Guardian se West Ham chystá zvýšit svou počáteční nabídku 15 milionů eur (379 milionů korun). Právě v této výši měl Souček výstupní klauzuli ve smlouvě, která však vypršela v polovině ledna.

Server iDNES.cz uvedl, že West Ham nabídl Slavii půl miliardy korun. Pražané by ale celou částku nedostali hned. Přes 100 milionů korun by inkasovali za jarní hostování, a pokud by se klub v Premier League zachránil, Souček by podle opce přestoupil a vynesl Slavii dalších více než 400 milionů korun.

O Součkově přestupu se spekuluje už delší dobu. V tomto přestupním období se o něj zajímal i jiný anglický klub Brighton či Monako.

Podle médií záleží nyní na Součkovi. Trenér Jindřich Trpišovský o víkendu prohlásil, že Slavia hráči v přestupu bránit nebude. Jasno musí být do pátku, kdy končí přestupní termín.

Pokud by se transfer uskutečnil, mohl by se Souček stát nejdražším českým fotbalistou, který přestoupil do zahraničí. Rekord drží Tomáš Rosický, jenž v lednu 2001 zamířil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.