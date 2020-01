Sparta letí do Španělska bez Haška, nepřišel na sraz. Podraz, prská klub

Počty se změnily. Fotbalová Sparta míří na soustředění do Španělska jen s 22 hráči do pole a třemi brankáři. K odletu se totiž nedostavil záložník Martin Hašek. „Klub to vnímá jako výrazné porušení hráčových povinností a vyvodí z takového jednání důsledky,“ avizuje Sparta na svém webu s dodatkem, že se k situaci vyjádří obsáhleji v nejbližších hodinách.