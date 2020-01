Bída, humus, zlobil se Weber. Pro Matějovského chce v létě pohár

Trenér vítězů Jozef Weber ale důvod k úsměvům neměl. V sobotním semifinále proti slovenskému účastníkovi turnaje přišel o Marka Matějovského, který si přetrhl achilovku a už je po operaci, včera odstoupil s pochroumaným kotníkem teprve 17letý útočník David Pech.

„Bída, humus, slabota, otřes. Jsem z toho utkání zklamaný a mrzí mě, že jsme ho vůbec hráli. Spousta osobních soubojů, faulů. Další vážně zraněný hráč. Jsem tak rozčarovaný a je mi úplně jedno, že jsme turnaj vyhráli, protože 15. února, kdy už o něco půjde, ten hráč nebude hrát," zlobil se Weber.

Dobré zprávy má alespoň z Prahy, kde Matějovský podstoupil operaci levé achilovky. „Voláme si každý den. Zněl optimisticky, což mě těší. Už jsme se bavili se o návratu. Jsem přesvědčený, že v létě naskočí do přípravy. Je na nás, abychom mu vybojovali nějaký solidní návrat, aby si třeba v létě mohl zahrát pohár. Slíbil jsem mu, že se o to pokusíme," řekl Weber.

Jediný gól do sítě Brna vstřelil Tomáš Wagner, možný nástupce Nikolaje Komličenka, jenž přestoupil do Dynama Moskva. „Dal gól, ale musí makat více," pousmál se trenér Mladé Boleslavi. „Už se přibližuje k tomu, jak jsem ho znal v Karviné. Pořád v něm vidím potenciál. Vím, že ho lidi budou srovnávat s Komličenkem, ale on je jiný typ. Řekl jsem mu, že pokud ty lidi chce umlčet, musí dávat góly. To je celé," dodal Weber.

Záložník Mladé Boleslavi Marek Matějovský se na soustředění na Maltě vážně zranil.

Jiří Tomaškovič, Právo

Část druhé půle odehrál v dresu Mladé Boleslavi stoper s reprezentačními zkušenostmi Ondřej Mazuch, jenž by měl na jaře ve středočeském klubu působit. „Rád bych, ale ještě to není dořešené," připustil 30letý obránce. „Řekneme si po Maltě. Sedneme si s Ondrou vyhodnotíme si to. Devět měsíců nehrál, je to na něm znát. Ale věřím, že v nějakém horizontu se do toho vrátí. Na start jara to ale není," řekl trenér Weber.