Souček je přeceňovaný, souhlasí bývalá opora West Hamu Řepka. Přeje mu ale úspěch

Fotbalová veřejnost žije přesunem slávistické opory Tomáše Součka do Wast Hamu United. Obchod, který by se mohl stát rekordním přestupem z tuzemské ligy, nenechává chladným ani bývalou oporu Kladivářů Tomáše Řepku. Ten se v poslední době rozhodl na svém instagramovém účtu diskutovat s fanoušky o fotbalových aktualitách. Řeč tak pochopitelně přišla i na čtyřiadvacetiletého reprezentačního záložníka, který by měl s londýnský klubem v nejbližších hodinách podepsat smlouvu. Řepka si myslí, že je Souček přeceňovaný, na Ostrovech mu ale přeje úspěch.