Slavia se chystá na éru po hvězdném Součkovi. Kdo by ho mohl nahradit?

Na éru po Součkovi se sice připravoval, přesto slávistický kouč úpěnlivě odpočítával dny a hodiny zbývající do chvíle, než se přestupové okno zavře. Teď už nemusí, lednová transferová sága kapitána mistrovské celku z Edenu nejspíše dojde naplnění. „S tou možností počítáme dlouhodobě.“ přiznával Jindřich Trpišovský už momentě, kdy dostával odchod Tomáše Součka reálné kontury.

Jako by Tomáš Souček tušil, že éra po jeho odchodu nebude pro Slavii jednoduchá.

Přitom mu bylo a je jasné, že nahradit Součka v mistrovské sestavě nebude ani trochu snadné. „Skutečně hodně citelný zásah a obrovské oslabení po sportovní stránce," přitakával kouč Pražanů v momentě, kdy bylo zřejmé, že nikoli francouzské Monako, ale londýnský West Ham bude štací, na které lídr slávistického celku zakotví.

„Kapitán, nejlepší hlavičkář a zároveň střelec, dlouhodobě náš nejlepší hráč. A také jeden z mála vysokých hráčů, co nám v sestavě ještě zůstal," vyčísloval Trpišovský mínusy, které odchod Součka znamená pro jeho tým a s nimiž se bude muset on i mužstvo vyrovnat.

Ostatně, i v průběhu podzimu se potvrzovalo, jak důležitý mužem ve slávistickém soukolí Souček je. Nejen na evropské pohárové scéně, ale i na domácí, kde porcí 19 odehraných ligových zápasů a 1517 zvládnutých minut patřil k nejvytíženějším.

Co jeho přítomnost pro slávistický tým znamená, se zřejmě nejpřesvědčivěji projevilo v říjnovém osmifinále MOL Cupu v Ostravě, kde Pražané bez svého kapitána v sestavě prohráli v prodloužení s Baníkem 0:2 a představa o obhajobě pohárového primátu a repríze double se jim rozplynula.

Teď pro ně nastane éra po Součkovi.

Přivést náhradu bude složité, ví Trpišovský

„O to složitější bude zareagovat a přivést náhradu," naznačil Trpišovský už po sobotní strahovské přípravě s Českými Budějovicemi, že by v Edenu nemuseli hledat Součkova nástupce jen ve vlastních řadách. A to přesto, že na portugalské soustředění odletí slávistický trenér ve středu s osmadvacetičlenným hráčským kádrem.

„Máme dojednané čtyři zápasy, z nichž jeden chceme vyčlenit pro mladé hráče z širšího kádru. Jednak abychom jim dali možnost konfrontace s kvalitním soupeřem, jednak abychom je viděli v akci," vysvětluje Trpišovský, na jehož tým čeká první přípravné střetnutí v Portugalsku už v sobotu proti dánskému Aarhusu.

V sedmadvacetičlenném kádru bude muset během portugalského soustředění Trpišovský ukázat a pro jarní ligu připravit Součkova nástupce, jímž by se mohl stát kupříkladu Ševčík.

Je totiž nepravděpodobné, že by Slavia sháněla a našla adekvátní náhradu během dnů, které zbývají do konce přestupového období. V zahraničí těžko, protože ve většině zemí se transferové okno uzavře o půlnoci 31. ledna. Platí to i pro Turecko, kde měli Pražané už před časem vyhlédnutého Davida Pavelku. Legionář z SK Kasimpasa je však dlouhodobě zraněný, takže jako reálnější se jeví úvahu o letním transferu.

Tomáš Souček proměňuje nařízenou penaltu během utkání Ligy mistrů s Interem Milán.

V tuzemsku sice skončí přestupové období až 22. února, takže Nezmar s Trpišovským mají na hledání náhrady za Součka ještě relativně dost času, problém je však v tom, že hráč alespoň se přibližující kvalitám a fyzickým parametrům slávistického kapitána k mání není.

V jarní éře po Součkovi si proto kouč obhájce titulu bude muset nejspíš pomoci z vlastních zdrojů, a přitom hledat a zvažovat, na koho ukázat a koho přivést v létě.