Rekordní přestup na světě. Slávistický šéf Tvrdík potvrdil, že Souček už patří Kladivářům

Přestupová sága roku je u konce. Slávista Tomáš Souček už patří anglickému West Hamu United, což na twitteru potvrdil šéf klubu z Edenu Jaroslav Tvrdík. "Podepsáno. Nadšení i smutek zároveň. Tomáš nám bude hrozně chybět jako kapitán, hráč i člověk. Bude těžké ho nahradit. Je to skvělá vizitka Slavie i českého fotbalu," stvrdil, že kapitán českého mistra bude na jaře hostovat na Ostrovech.

Spekulace kolem odchodu kapitána mistrovského celku z Edenu tudíž končí, naděje trenéra Jindřicha Trpišovského a slávistických fanoušků, že by si snad Souček mohl odchod rozmyslet a zůstat, končí.

Tomáš Souček bude na jaře hostovat v barvách Kladivářů. A pokud se West Ham v Premier League zachrání, uplatní Hammers opci obsaženou ve smlouvě a Souček do londýnského klubu přestoupí.

Může se v tom případě stát nejdražším českým hráčem, který kdy zamířil do zahraničí. Překonal by rekord Tomáše Rosického, který v lednu 2001 přestoupil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.

Za hostování do konce sezony zaplatí West Ham Slavii 113 milionů korun, za případný Součkův přestup dalších 408 milionů korun.

Podepsano. 4,5 plus 16,2 plus dalsi nalezitosti. Nadseni i smutek soucasne. Tomas nam bude hrozne chybet jako kapitan, hrac i clovek. Bude tezke ho nahradit. Je to skvela vizitka Slavie i ceskeho fotbalu! Dekuji i Pavlovi Paskovi, absolutni profesional. Velka osobni satisfakce! pic.twitter.com/4WcOTrjgi7 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 29, 2020

"Podepsáno. 4,5 plus 16,2 plus další náležitosti. Nadšení i smutek současně. Tomaš nám bude hrozně chybět jako kapitán, hráč i člověk," napsal Jaroslav Tvrdík na twitteru. "Bude ho těžké nahradit. Je to skvělá vizitka Slavie i českého fotbalu!" přidal a děkoval manažerovi Součka Pavlu Paskovi.

"Absolutní profesionál. Velká osobní satisfakce."

Nejvyšší slávistický boss přidal vzápětí další příspěvek na svůj účet. Lehce ironický...

Podle nekterych “odborniku” je to celkem jasne. Ve Slavii draze nakupujeme, levne prodavame a uspechy se nam take vyhybaji. Bohudik - podobne jako na travniku, pocita se jen vysledek! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 29, 2020

Kouč Hammers David Moyes může být tedy spokojen. Po toužil i proto, že chce, aby West Ham konečně změnil přestupové politiku a přestal s nákupem starších hráčů.

„Říkám: Stop. Přivádějme mladé hráče, o kterých si myslíme, že vyrostou v budoucí internacionály. Přestaňme naopak s nákupy těch, kteří jen zacelují mezery," narážel třeba na třiatřicetiletého kolumbijského záložníka Carlose Sáncheze vydělávajícího ve West Hamu týdně kolem 65 000 liber, kterého se klub marně snaží prodat.

Stejné je to ostatně s bývalým záložníkem Arsenalu Jackem Wilsherem sužovaného neustálými zraněními.

Proto si Moyes vyhlédl několik mladých hráčů, které by rád do klubu přivedl. Touží po dvaadvacetiletém Rasmusi Kristensenovi ze Salzburku, a pokud by se ho snad nepovedlo angažovat, alternativou by mohl být Joakim Maehle z Genku.

„Podobnou filosofii a politiku jsem uplatňoval i v Evertonu, kde jsem neměl moc peněz na utrácení. Proto bylo vždy mým cílem přivést mladého hráče s perspektivou dalšího prodeje. Chci proto, aby podobná vize byla vlastní i West Hamu. Přivádět mladé, perspektivné a hlavo hráče, kteří jsou lační, aby se naše mužstvo zlepšovalo. Je to moje vize a pokud dostanu příležitost, dosavadní přestupovou politiku změním."

Čtyřiadvacetiletý slávistický kapitán Tomáš Souček do přestupové filosofie Moyese plně zapadá.

„Sledoval jsem ho během celé sezony. Viděl jsem ho dvakrát v zápasech proti Anglii, stejně jako ve všech zápasech Ligy mistrů. Dal některé neuvěřitelné góly, hlavně hlavou. Navíc u něho existuje fotbalová rovnováha... Pokud budeme potřebovat, může hrát hlouběji, když budeme chtít, je možné ho využít jako útočícího záložníka," vysvětloval Moyes, proč o Součka tolik stojí.

Je mu přitom jasné, že nákup Součka nemůže být spojován, natož pak podmíněn prodejem Declana Riceeho.

„Bude potřebovat čas, aby se usadil. Aby někdo očekával, že přivedeme v lednu hráče, který začne okamžitě nastupovat, změní celou sezonu a všichni z něho budou ohromeni, to by musel být někdo přímo z Premier League. Anebo ještě lépe rovnou Messi," zažertoval trenér Moeys a hned dodával, že za současné situace Kladivářů musí pracovat s celým hráčským kádrem a dostat z něho to nejlepší, aby se odpoutal od čáry ligového ponoru.

Třeba už dnes večer v ligovém duelu s Liverpoolem, který se hraje na londýnském Olympijském stadionu. Právě tam našel West Ham svůj nový domov, který je teď i domovem Tomáše Součka.