Velký den Součků. Taky Sparta chce mít jednoho... A kde skončil její bývalý bombarďák?

Zajímavá shoda. Ve chvíli, kdy fotbalová Slavia dotahuje odchod svého lídra Tomáše Součka do anglické Premier League, dokončuje podle zákulisních informací její letenský rival přestup jeho jmenovce Filipa. Nadějný mladík je blízko přestupu do Sparty. Nové angažmá každopádně konečně našel Wilfried Bony, který velkou kariéru nastartoval právě v rudém dresu.

Mladíci mají na Letné po nástupu sportovního ředitele Tomáše Rosického do funkce zelenou. Přestup Filipa Součka by do jeho koncepce zapadal.

Sparta přestup devatenáctiletého záložníka údajně dotahuje, měl by být oznámený v nejbližších dnech. Cena se pohybuje okolo 15 milionů korun, jaro by měl talent odehrát ještě v Opavě.

Fanoušci hned mají nové sousto. Souček má podobný sestřih jako Alex Král, má stejné příjmení jako hvězda sešívaných, ale kopat bude za rivala...

الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/eEZK8Yapow — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2020

A když už je řeč o přestupech, po podzimu bez angažmá se konečně uchytil Wilfried Bony. Útočník z Pobřeží slonoviny, na něhož na Letné dodnes rádi vzpomínají, bude kopat za saúdskoarabský Al Ittihad.

Bony to dotáhl až do Manchesteru City, postupně však jeho kariéra začala stagnovat. Další díl napíše na arabské štaci.