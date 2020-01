Souček je přirozený vítěz! Nepochybuje, že zvládne jakýkoliv úkol, chválí kouč mentalitu posily Kladivářů

Jak moc vás zasáhlo, když se Tomáš Souček definitivně domluvil s West Hamem United a bylo jasné, že na jaře bude v kádru Slavie chybět?

S jeho odchodem jsme počítali delší dobu. Jeho přestup je skvělou vizitkou pro Slavii. Jde hrát Premier League, v rozehrané sezoně a za obrovskou sumu, což dokumentuje, jak moc si West Ham Tomáše váží. Je to prostě skvělé pro hráče a všechny, kteří se podíleli na jeho výchově, výkonnostním růstu i finálním přestupu. Pak je zde osobní rovina, protože jsme měli trošku jiný vztah.

Právě vy jste dost možná Součka zachránil pro vrcholový fotbal, když jste mu dal šanci v druholigové Viktorii Žižkov poté, co jej v dalších klubech druhé nejvyšší soutěže odmítli.

Byl pro mě víc než hráč, byl to partner. Já zažil jeho první start v druhé lize. Měl za sebou několik neúspěšných zkoušek. Jeho cestu z druhé ligy do Premier League jsem vlastně sledoval hodně bezprostředně. Na Žižkově, následně v Liberci, a pak ve Slavii, kde vyrostl v komplexního hráče.

Doufal jste ve skrytu duše, že Souček kvůli blížícímu se mistrovství Evropy ještě do léta zůstane ve Slavii, aby neriskoval pokles formy před šampionátem?

Nabídky na Tomáše chodily v každém přestupním období. Jak se nyní prostor pro jeho odchod zkracoval, bylo patrné, že není stoprocentně rozhodnutý. Ve hře bylo i setrvání do léta právě kvůli mistrovství Evropy. Ale pak se do akce West Ham pustil se vší vervou. Dopadlo to pro Tomáše ideálně, protože hodně řešil, aby případně nemusel do druhé ligy. Když v Londýně souhlasili s hostováním, které se v případě záchrany v Premier League změní v přestup, tak nebylo co řešit.

Český záložník Tomáš Souček a jeho kladiva pro fanoušky West Hamu před utkáním s Liverpoolem.

John Sibley, Reuters

Dokážete jej ve Slavii nahradit? Umíte už předem odhadnout, jak citelná bude jeho absence?

Pro nás jde o velikou ztrátu. Přicházíme o kapitána, nejlepšího hráče ligy a z mého pohledu o nejlepšího českého hráče současnosti. Jde o tahouna týmu, skvělého hráče v kabině, nejproduktivnějšího muže klubu. Přerostl hranice české ligy. Je dobře pro český fotbal, pro Slavii i pro Tomáše samotného, že odchází. Až odehrajeme první soutěžní zápas, budeme určitě vzpomínat, že nám chybí. Pro trenérský tým je to hodně složité. Měl specifické úkoly. Hlídal nejlepšího hlavičkáře soupeře. Kopal penalty, v rozhodujících momentech přes něj šla první rozehrávka. Ztratili jsme komplexního hráče.

Máte vytipovanou náhradu? Nebo vážně nikoho nového na Součkův post nepřivedete?

Náhradní řešení zatím nemáme. Aktuálně je nenahraditelný. Kupříkladu protihráč, jehož hlídal při standardních situacích, nám nikdy nedal gól. Jako bonus v každé sezoně vstřelil přes deset branek. Už rok a čtvrt se rozhlížíme v Evropě. Ale najít hráče, který má metr devadesát, je dominantní v hlavičkových soubojích, naběhá dvanáct a půl kilometru za zápas, je abnormálně rychlý, má dobrou rozehrávku a fotbalový počítač v hlavě, je prostě nemožné. Stejného hráče určitě nenajdeme. Tomáš je atyp. Je to jako hledat náhradu za útočníka, který vstřelí pětadvacet branek za sezonu. Přirovnal bych to k situaci, kdy se před lety snažili v určitých klubech nahradit Jan Kollera. Prostě nemožné.

Která Součkova vlastnost bude Slavii chybět nejvíce?

Jeho mentalita. On je ohromně silný v klíčových okamžicích zápasu. Projevuje se to třeba odvahou, v jakých pozicích si bere míč v těžkých fázích utkání. Na jaké hraje riziko, jak na sebe láká protihráče. Měl výjimečnou mentalitu. Je to přirozený vítěz. Ať jsme mu dali jakýkoliv úkol, on byl přesvědčený, že ho zvládne. To nejde naučit, to musíte mít v sobě. Jeho schopnost strhnout tým byla výjimečná.