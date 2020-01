Achilovka Baroše do tréninku nepustila. Vrací se předčasně domů

Přání zapojit se plnohodnotně do přípravy Baníku Ostrava na soustředění na středomořském ostrově Malta měl Milan Baroš velké. Jeho zdravotní stav mu to ale nedovolil. Osmatřicetiletý útočník na Maltě trénoval nejprve individuálně v posilovně, pak se zapojil i do cvičení s míčem, ne ale na dlouho. Bolavá achilovka se znovu ozvala a nedovolila mu tréninkovou a už vůbec ne zápasovou zátěž. Nejzkušenější člen party Luboše Kozla se proto předčasně vrací domů.