Nový Džeko? Má to v sobě, velebí ve Slavii posilu, která se uvedla dvěma góly

Už měl sbaleno a chystal se na soustředění. Byl dokonce v Praze na letišti. Nikoliv však s výpravou Slavie Praha, ale coby hráč Slovanu Liberec, s nímž měl ve středu odletět do Turecka.

Pod Ještědem chorvatský útočník Petar Musa hostoval ze Slavie a v dresu Slovanu měl podle původních plánů zůstat až do konce jarní části sezony. Jenže v Edenu se krátce před středečním odletem do Portugalska rozhodli stáhnout jednadvacetiletého Chorvata do svého kádru, aby měli alternativu pro jarní bitvy, v případě zranění některé z opor. Musa tak odletěl do portugalského Lagosu.

„Ani ve snu by mě na začátku týdne nenapadlo, že budu dávat góly v dresu Slavie. Byl jsem překvapený, když jsem dostal informaci, že se mám připojit k výpravě Pražanů. Já počítal, že sezonu dohraji v Liberci, a pak se vrátím do Slavie. Jsem šťastný, jak se vše vyvrbilo," smál se Petar Musa, když za sebou měl první přípravný duel v dresu Slavie v Portugalsku.

Proti dánskému Aarhusu naskočil do hry po přestávce. Zaskvěl se parádní trefou na 1:2, pak korigoval na 2:3, když pohotově využil chyby brankáře. „První gól byl vážně parádní. Před druhým jsem sledoval balon, a když brankář špatně rozehrál, jen jsem míč doklepl do sítě. Jednoduché," promítal si průběh druhého poločasu.

„Zvedl jsem si sebevědomí. Pro každého útočníka jsou góly hodně důležité. Stejně jako práce, kterou odvede pro tým. Hlavní je, abych ve stejném duchu pokračoval dál," přemítal Musa po utkání. „Doufám, že můj výkon nebude ojedinělý. Nebylo jednoduché tak znenadání naskočit do kádru Slavie. Naštěstí jsem už v týmu byl, takže jsem dost kluků znal, což mi pomohlo," připomínal Musa, že s kádrem úřadujícího mistra absolvoval přípravu v létě 2018.

Pak hostoval půl sezony na Žižkově, celý loňský rok prožil v Liberci, v jehož dresu během podzimu vstřelil sedm ligových branek. Teď jej čeká bitva o místo ve Slavii. „Budu se snažit makat na každém tréninku na sto procent, abych si získal trenérovu důvěru," ujišťoval Musa, že si nepřišel jaro jen odsedět na lavičku či na tribunu.

Že má velkou naději dostávat šanci pravidelně připustil i asistent trenéra Zdeněk Houštecký, jenž člena chorvatské reprezentační jednadvacítky po vydařeném utkání s Aarhusem náramně vychvaloval.

„Na tréninku je vidět, že v sobě má potřebné instinkty. Já v něm vidím nového Edina Džeka," odkazoval Houštecký na jiného útočníka z Balkánského poloostrova, který v Česku oslnil v dresu Teplic a následně si podmanil fanoušky ve Wolfsburgu, Manchesteru City či AS Řím.

„Petar má fantastickou střelu. Ale současně má určitý dar, jímž jsou fotbaloví střelci obdarování. Při tréninku koncovky kopne do balonu, ten se odrazí od země, přeskočí gólmana a zapadne do sítě. To je onen dar. A má výborný přístup. Což se vlastně zrcadlilo v druhém gólu proti Aarhusu. Šel za ztraceným balonem, který by někteří hráči prostě vypustili," chválil Houštecký mladou posilu.