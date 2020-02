Mladý střelec hlásí návrat, ve Spartě navíc prodloužil smlouvu

Rostl z něho velký kanonýr, takže z dorostu se rychle posunul do áčka. Hned v prvním přípravném duelu si také připsal hattrick...

Jenže slibně rozjetou kariéru Václava Drchala zbrzdila hned dvě dlouhodobá zranění. Dnes dvacetiletý útočník se vrací na trávníky a je s mužstvem na soustředění ve Španělsku.

Drchal spojil i svou další budoucnost s působením ve Spartě. S klubem podepsal novou smlouvu do 30. června 2023. Na jaře by měl začít hrát po dlouhé pauze způsobené operací kolene.

DRCHAL | Dobrá zpráva při neděli! Václav Drchal prodloužil smlouvu ve Spartě až do roku 2023!



Těšíme se na tebe, Drchy!



➡️ https://t.co/6p2RrtGQ4C pic.twitter.com/2QojwR8ClI — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 2, 2020

„Jsem za prodloužení smlouvy se Spartou strašně rád. Po mém delším zranění je to motivace do další práce a také k tomu, abych teď ukázal, že jsem zpátky v dobré formě. Moje cíle jsou hlavně, aby mi vydrželo zdraví, abych byl v plné kondici a ukázal, že patřím do Sparty a třeba i do základní sestavy," cituje klubový web Drchalova slova po podpisu nového kontraktu.

Českobudějovický rodák si poranil koleno loni v květnu v ligovém utkání proti Liberci. Se stejným kolenem byl na operaci už podruhé. V nejvyšší soutěži zatím Drchal odehrál za Spartu 13 zápasů a dal čtyři góly. Výrazně pomohl například k loňskému postupu do semifinále MOL Cupu.