Na soustředění za Slavií do Portugalska jste cestoval poměrně složitě. V jakém rozpoložení jste do Lagosu dorazil?

Jsem hlavně šťastný, že jsem už s týmem. Byl jsem se Sigmou na soustředění v Antalyi. Takže jsem musel letět nejprve do Istanbulu, kde jsem měl na tamním obřím letišti jen hodinu a půl na přestupu, ale naštěstí jsem přesuny zvládnul. Pak jsem letěl do Prahy a další den přes Brusel do Fara, což bylo jednodušší.

Překvapil vás zájem Slavie, když máte na kontě jen dva ligové starty a navíc jste se v průběhu podzimu potýkal se zraněním?

Moc jsem to neřešil. Slavia prostě projevila zájem a já měl zase zájem nabídky využít, proto jsem tady.

David Zima, obránce Slavie Praha, po příjezdu na soustředění do Portugalska.

SK Slavia Praha

Ve Slavii je velká konkurence. Věříte si na pozici v základní sestavě?

Rozhodnutí je věcí trenéra, ale samozřejmě o to místo budu bojovat ze všech sil.

Trenér Trpišovský nijak netajil, že vás sledovali s realizačním týmem už delší dobu. Kdy poprvé jste se dozvěděl o zájmu Slavie?

Před koncem podzimu. V té době jsem byl zraněný a poprvé mi bylo naznačeno, že Slavia má zájem. Přijal jsem to tak nějak neutrálně. Můj první cíl byl dostat se po zranění co nejdřív do formy. V tu chvíli jsem to ještě házel stranou.

Je pro vás příjemnější pokračovat v klubu, který je v čele soutěže s obrovským náskokem, než bojovat o pozici v Sigmě, která je desátá na rozhraní skupiny o Evropskou ligu a skupiny o záchranu?

Nebylo pro mě rozhodující, v jaké pozici Slavia je. Jde o to, že v jejím kádru jsou nejlepší hráči v České republice a mohu se s nimi popasovat. Na postavení v tabulce mi nezáleželo, rozhodující pro mě byla konkurence a kolektivu, v němž budu působit.

Ohlasy po přípravném zápase Slavie s Aarhusem

O2 TV Sport

Nebylo by pro vás přeci jen lepší s ohledem na zkušenosti, které jste dosud nasbíral, a kvalitu hráčů ve Slavii, pokračovat v Sigmě, kde se šance sbírat ligové starty zdá větší?

Beru jako výzvu, když mohu být v kádru plném tak skvělých hráčů.

Vyvolal váš přesun do kádru obhájce titulu a ligového lídra v šatně Sigmy velké pozdvižení? Dobírali si vás starší spoluhráči, když zjistili že kluka s dvěma starty v nejvyšší soutěži chce Slavia?

Jasně. Spoluhráči mi zájem Slavie předhazovali pořádně dlouhou dobu. Ale když jsem se s nimi loučil, tak mi popřáli šťěstí. V Sigmě je skvělá parta.