Baník opouští zkušený stoper

Fotbalistům Karviné v boji o záchranu v první lize pomůže obránce Martin Šindelář. Devětadvacetiletý stoper do předposledního celku tabulky přišel na půlroční hostování z Baníku Ostrava. Oba kluby o transferu dnes informovaly na svých internetových stránkách.

Šindelář vstoupil do ligy v Olomouci a v létě 2017 přestoupil do Ostravy. V Baníku nejprve patřil ke stálicím základní sestavy, ale v podzimní části této sezony už zasáhl jen do deseti utkání. Celkem má na kontě v nejvyšší soutěži 126 zápasů a sedm branek.

Pro Karvinou jde o třetí zimní posilu. Smlouvu na rok a půl s klubem podepsal brankář Petr Bolek a na půlroční hostování z Dunajské Stredy přišel nigerijský útočník Abdlurahman Taiwo. Slezany před jarem dělí od příček zajišťujících záchranu 12 bodů.

Šindelář se v pondělí připojil k týmu. O 193 cm vysokého fotbalistu měl trenér Jarábek i samotné vedení klubu zájem. "Výborná zpráva. Jsme rádi, že se transfer podařilo dotáhnout a Martin stráví jaro u nás v Karviné. Věřím, že nám svými zkušenostmi pomůže k záchraně v lize," doufá sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Konečně už má jasno

Zkušený hráč si musel na změnu dresu počkat. Ve hře o jeho služby navíc bylo více klubů.

„Jednání se táhla. Už na začátku přípravy jsem chtěl mít jasno, ale nepovedlo se. Každopádně už je jasno a jsem opravdu rád. Můžu se soustředit výhradně na fotbal, nemusím řešit ani stěhování. Na angažmá v Karviné se těším, nová kabina i spoluhráči. Člověk se pořád učí," usmívá se defenzivní fotbalista.

Karviná podle něj nepatří na příčky, kde se momentálně nachází. „S Baníkem jsme se o tom ve vzájemných utkáních přesvědčili. Tým má kvalitu, aby se udržel v lize," říká Šindelář.