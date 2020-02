Dva góly. A Beauguel vede v konkurzu na nového Krmenčíka!

Byl na hřišti sotva dvě minuty, na malém vápně se položil do střely a zavěsil. Do konce pondělní přípravy se švédským Örebro (výhra 3:0) se útočník fotbalové Plzně Jean-David Beauguel prosadil ještě jednou. V konkurzu, kdo obsadí pozici reprezentanta Michaela Krmenčíka, jenž odešel do belgických Brugg, zatím vede nad druhým útočníkem Tomášem Chorým.

Plzeň ve španělské Esteponě, kde je na herním soustředění, zatím jenom vítězí. Po triumfu nad japonským Šonanem (1:0) a CSKA Sofia (3:0), ovládla jasně i pondělní duel. Zatím se tedy s odchodem Krmenčíka vyrovnává víc než solidně, ve dvou utkáních bez českého reprezentanta vstřelili viktoriáni šest gólů.

Proti Švédům dostal šanci Chorý. Muž v masce, kterou nosí kvůli nedávné zlomenině nosu, se ale neprosadil. Naopak Beauguelovi stačilo dvacet minut na dvě trefy. „Chorý měl tréninkový výpadek, bylo cítit, že byl v několika situacích pozdě. Ale on je zarputilý, dříč, pracant, věřím, že přinese mužstvu i góly. Je dobře, že momentálně do toho dobře naskočil Beauguel, že je gólový. Je ho cítit v šestnáctce i v mezihře," uvedl po utkání trenér Adrián Guľa. Zároveň přiznal, že rozloučit se s Krmenčíkem pro něj nebylo jednoduché.

„Přišli jsme o hráče, který má reprezentační parametry. Na druhé straně klub pracoval s tím, že jeho odchod někdy přijde. Kdyby nepřišel teď, Michael by odešel v létě. Všechno do sebe zapadlo včetně nabídky, rozhodli jsme se, že umožníme jeho rodině zahraniční angažmá. Doufám, že to byl dobrý tah i k tomu, aby ožili další hráči. Nejen ti z hrotové pozice, ale i křídelníci," podotkl Guľa.

Přestože Viktoria vysoko vyhrála, úsměvem šetřil. Měl výhrady k průběhu prvního poločasu. „Bylo tam málo emocí, málo týmovosti, zbrklost v práci s míčem. Po přestávce se to trochu změnilo, ale na můj vkus jsme měli málo šancí. Tak to ale bývá, když necháte rozjet vlak a pak do něj chcete naskočit. Pomohlo nám, že pak přišla další parta, která je momentálně v jiném rozpoložení. Byl to velký rozdíl, za dvacet minut dala tři góly. Cenné je, jakým způsobem," uvedl slovenský kouč.

Jeho celek čeká ve Španělsku ještě jeden zápas, v generálce na jaro se v pátek střetne s ruským Krasnodarem.