Lídr Opavy Pavel Zavadil je zpátky. Koleno drží, hlásil s úsměvem

„Nijak mě koleno neomezovalo. Jsem rád, že drželo. Hrál jsem po dlouhé době a potřebuju ještě něco odehrát, abych byl stoprocentně připravený. Jediné, co mě mrzí, že jsme zápas zbytečně ztratili," vykládal po třetí porážce v zimním přípravném období 41letý opavský záložník Zavadil.

Ligového veterána bylo znovu plné hřiště. Přípravné utkání prožíval, jako by šlo o důležité záchranářské body. „Ten výsledkem mě opravdu štve. Ve druhém poločase snad soupeř nevystřelil na bránu," durdil se Zavadil, který do utkání po dvou a půl měsíční přestávce. „Jsem moc rád. Potřebuji co nejvíce hrát a věřím, že pak mé výkony půjdou nahoru.," upozornil Zavadil. Na poraněné koleno vůbec nemyslel. „Snažil jsem se hrát naplno. Jsem rád, že mě to nebolelo," oddychl si zkušený záložník.

Do startu jarní části Fortuna ligy zbývají necelé dva týdny. Opavu čeká v neděli 9. února poslední přípravné utkání s Třincem. Bude kabina, kterou se v zimní pauze prohnal pořádný průvan, dostatečně připravená rvát se o záchranu? „Noví hráči jsou v pohodě, někdo se aklimatizuje rychleji, někdo pomaleji. Jaro se ale blíží, musíme být dobře připraveni. Bude to velmi náročné jaro a my ho musíme zvládnout. Opava musí ligu za každou cenu udržet," zdůraznil.

Na podzim Opavu trápila ofenziva. V přípravě vyšli svěřenci Jiřího Balcárka gólově naprázdno až pátém utkání. „Koncovka je ale stále naším problémem. Měli jsme spoustu šancí, které jsme nevyužili. Musíme na ní stále pracovat," upozornil Zavadil.

Opavané nasadili do utkání proti Jastrzebie od první minuty tři ze sedmi zimních posil Marka Kodra, Bojana Dordiče a Jiřího Texla. Útočník Lukáš Železník naskočil na posledních dvacet minut. Kvůli drobným zdravotním obtížím naopak nehráli novicové Josef Hnaníček, Matěj Helešic a Dominik Smékal. Do utkání nezasáhl ani talentovaný záložník Filip Souček, o kterého usiluje pražská Sparta.

„V prvním poločase jsme měli tři šance, ze kterých jsme měli dát gól, ale brankář nás vychytal. Ve druhé půli už to z mého pohledu nebylo ono. Moc šancí jsme si nevytvořili, jednu měl Žiďas (Jan Žídek) po rohovém kopu. Na předfinální a finální fázi musíme dál pracovat.," nebyl spokojený trenér Opavy Jiří Balcárek.

Zda už má jasno o obrysech základní sestavy, Balcárek neprozradil. „Je to složitější, protože nás trápí drobnější zranění a hráči nejsou stoprocentně připraveni na utkání. Uvidíme, snad budou brzy v pořádku," dodal Balcárek.