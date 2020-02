Ostravský klenot Jakub Drozd se v šestnácti rve o místo v áčku. Chci tuhle šanci využít, říká

Mládí vpřed! Hned po svém nástupu do funkce trenéra v Baníku Luboš Kozel deklaroval, že chce dát více šancí mladým ostravským odchovancům. I proto vzal na soustředění na Maltu 19letého záložníka Filipa Kaloče, 20letého útočníka Davida Buchtu, který se s třemi góly stal nejlepším střelcem zimní přípravy, a také teprve 16letého talentovaného záložníka Jakuba Drozda.

Syn člena mistrovské sestavy Baníku Ostrava z roku 2004 Petera Drozda s týmem nejen trénoval, zasáhl i do pěti přípravných utkání. „Velice si toho vážím. Takové tréninky mě dokáží posunout neskutečným způsobem dopředu. Chci tuhle šanci využít nejvíce, jak to jen půjde," svěřuje se Jakub Drozd, jenž z maltského soustředění odcestoval o několik dní dříve.

Dostal totiž pozvánku do reprezentačního výběru do 17 let, který v těchto dnech hraje turnaj ve Španělsku.

Trenér Radek Bejbl z Baníku přizval kromě Drozda ještě obránce Jana Nevřelu a útočníka Daniela Šmigu. „Kuba Drozd je nejen mimořádný talent. Je to zároveň kluk s opravdu zdravým charakterem. Poctivě přistupuje k tréninku i k práci ve škole," popisuje Drozda Radek Slončík, asistent trenéra Kozla u áčka a zároveň sportovní ředitel Akademie FC Baník Ostrava.

Jakub Drozd je ofenzivní záložník, jeho otec Peter byl naopak nekompromisní obránce. A rozdílů je více. „Otec je levák, já jsem pravák. Jsme jiní. On byl spíše tvrďák, já jsem technik," říká Jakub, kterému byl v době, kdy jeho táta zvedal nad hlavu pohár pro mistra ligy, necelý rok. „Oba jsou hodně tišší. Skoro o nich v šatně nevíte," porovnal otce se synem brankář Baníku Jan Laštůvka, jenž si s Peterem Drozdem zahrál v mistrovské sezoně 2003/2004.

„I já jsem začínal vepředu. Až v dorostu mě trenér Vojáček převychoval na obránce. Kuba to má jinak nastavené a za tu jeho obranou fázi ho trochu kritizuji. Ta je trochu slabší," poukazuje 46letý Peter Drozd.

Z přístupu syna k fotbalu má radost. „Chce zůstat v áčku a dělá pro to maximum. Nijak nebarabuje (nezlobí), fotbal je pro něj priorita. Rád by v něm něčeho," upozorňuje Peter Drozd. „Zároveň ale dbám i na to, aby se věnoval i škole. Vysvětluji mu, že fotbalová kariéra netrvá věčně," dodává.

Jakub Drozd studoval sportovní management na ZŠ Dvorského v Ostravě. „Od druháku ale přestoupil na sportovní gymnázium, protože mi řekl, že obchodní akademie ho nepřipraví na vysokoškolské vzdělání. Chce spojit školu a fotbal. To je dobře," raduje se Peter Drozd.