Chytí se na Hané? Sparta pouští Juliše na hostování

Během podzimu dával góly v letenském béčku, teď se vrací do nejvyšší soutěže. Fotbalisty Olomouce posílil útočník Lukáš Juliš. Pětadvacetiletý hráč bude v Sigmě hostovat do konce sezony z pražské Sparty, opce na případný přestup ve smlouvě není. Oba kluby o dohodě informují na svých internetových stránkách.

Již v mladém věku prorazil do áčka. Ligový debut si sparťanský odchovanec připsal v červenci 2013. Na jaře pak vstřelil do sítě Baníku Ostrava první ligovou branku a sezonu se Spartou zakončil ziskem double.

Výrazně na sebe upozornil v sezoně 2015/16, kdy týmu svými góly pomohl do čtvrtfinále Evropské ligy. Trefil se proti Krasnodaru a především v Římě na hřišti Lazia.

Lukáš Juliš odchází do Olomouce. V týmu našeho druhého jarního ligového soupeře bude pětadvacetiletý útočník hostovat do konce probíhající sezony.





Kariéru Lukáše Juliše však komplikují dlouhodobá zranění. Po posledním z nich se loni na podzim vrátil na hřiště v dresu sparťanského béčka. Dařilo se mu skvěle, v jedenácti startech zaznamenal stejný počet gólů a je nejlepším střelcem ČFL.

Útočník Lukáš Juliš přichází z AC Sparta Praha na hostování do konce sezóny. V Sigmě bude nosit dres s číslem 39.





„Lukáš je rychlostní typ, který umí dávat góly. Jsme moc rádi, že vedle Mojmíra Chytila a Jakuba Yunise posílil naši útočnou řadu," pochvaluje si trenér Radoslav Látal.

Od 16 let byl Juliš pravidelným členem reprezentačních výběrů. S národním týmem do 17 let se zúčastnil mistrovství světa v Mexiku. S jedenadvacítkou se také podíval na mistrovství Evropy v Polsku.

Má na kontě 60 ligových startů a devět vstřelených branek, vedle Sparty působil ještě v Bohemians 1905.