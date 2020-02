Se Stanciuem chci na EURO, má jasno Baluta. Jak to vypadá s návratem do Slavie?

Stojí před velkou a náročnou výzvou. Rumunský reprezentant Alexandru Baluta se chce na jaře předvést jako liberecký tahoun, vrátit se po dvou letech do reprezentace a příští měsíc se s ní kvalifikovat i na mistrovství Evropy. Zároveň by rád všem dokázal, že má výkonnost i na mistrovskou Slavii.

„Jsem hodně motivovaný," přiznává 26letý ofenzivní hráč, který posílil Severočechy vloni v září na hostování ze Slavie. Jenže v nadupaném celku se do základní sestavy neprosadil a úřadující mistr ho poslal pod Ještěd.

„Teď jsem opravdu spokojený. Jít do Liberce bylo nejlepší rozhodnutí. Pravidelně jsem hrál, což je pro každého hráče nejdůležitější věc," říká technicky vybavený ofenzivní kouzelník.

Alexandru Baluta slaví gól v utkání s Příbramí.

Vlastimil Vacek, Právo

U Nisy se ihned prosadil do základní sestavy, jenže v sedmém zápase za Slovan v Plzni v 16. kole mu sudí Zbyněk Proske během tří minut ukázal dvě žluté karty. V kontextu utkání velmi přísné. Znamenaly dvouzápasovou stopku. Navíc při odchodu ze hřiště se rozčertil. Mnutím prstů naznačil korupci, za což dostal od disciplinární komise pokutu 20 tisíc korun za nesportovní chování.

Byl jsem frustrovaný, přiznal Baluta

„Byla to ode mě hloupost. Není dobré udělat tohle jako hráč. Byl jsem frustrovaný, protože rozhodčí chyboval v náš neprospěch. Ale poučil jsem se a jsem si jistý, že se to už opakovat nebude," vrací se Baluta ke spornému momentu, veřejně vůbec poprvé. Když mu trest vypršel, Liberec zase hrál se Slavií, proti níž zase nastoupit nesměl... „Bylo to těžký, protože jsem pak déle než měsíc jen trénoval," říká o více než měsíční nucené pauze.

Tu si nyní nemůže dovolit, neboť čtyřnásobný rumunský reprezentant se touží se po téměř dvouletém půstu na jaře vrátit do národního týmu. „Byl to můj hlavní cíl, když jsem se rozhodoval pro Liberec. Musím však ukázat svoje kvality. Hlavně musím mít ještě lepší statistiky než dosud," plánuje rodák z Craiovi, jenž na severu v devíti zápasech nastřílel 3 góly a připsal si stejný počet asistencí.

„Po podzimu jsem byl už hodně spokojený, protože můj kredit se zase zvýšil. Myslím, že jsem hrál dobře a doufám, že když budu pokračovat a stejně začnu stejně i v únoru, pozvánku do národního týmu dostanu," věří s tím, že by si v národním týmu rád zahrál s kamarádem ze Slavie Nicolaem Stanciuem. „On tam bude určitě," usmívá se.

Island? Můžeme uspět, ví Baluta

Rumunsko čeká na konci března semifinále play off o mistrovství Evropy na Islandu. V případě vítězství narazí na vítěze duelu Bulharsko-Maďarsko.

„Bude to velmi těžké, protože Island je velmi silný tým, má vysoké, silové hráče. Ale myslím si, že nedosahuje kvalit rumunského výběru. Jsem si jistý, že můžeme uspět," prozrazuje Baluta.

Alexandru Baluta během utkání v Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

A jak to vidí s případným návratem do Slavie, odkud se mu neodcházelo úplně dobře a transfer orámovala mediální slovní přestřelka s koučem Jindřichem Trpišovským? „Do teď mi nikdo ze Slavie nezavolal a nemluvil se mnou. Pro mě je však důležité pokračovat v Liberci, zlepšovat se a pak se uvidí. Záleží na Slavii, jak se rozhodne," myslí si hráč, který sešívané posílil před rokem a půl za téměř 67 milionů korun. Tedy do té doby coby nejdražší hráč v sešívané historii, než ho o měsíc později trumfnul Peter Olayinka. Jak velké závaží pro něj rekordní suma v roce 2018 znamenala?

„Když bych to nyní zpětně zanalyzoval, nebylo to snadné. Plynul z toho velký tlak, protože Slavia za mě zaplatila hodně peněz. Ale byl jsem v dobré pozici, v Craiově se mi dařilo. Jenže teď vím, že tady nezáleželo na tom, co bylo v Rumunsku. Tady jsem začínal od nuly. Všechno pro mě bylo nové, nový tým, noví lidé, nová řeč. Anglicky jsem pořádně neuměl. Ale od té doby jsem se hodně naučil a nyní jsem ready," slibuje.