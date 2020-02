FOTBAL ONLINE: Generálka jako vendeta? Sparta hraje v ostrém duelu se svým katem

Andreas Vindheim přišel do Sparty právě z Malmö...

Oba kluby aktuálně spojuje Andreas Vindheim. Norský obránce přišel v létě do Sparty právě z týmu jejího dnešního soupeře.

„Proti Malmö to bude speciální utkání, byť jde jen o přípravu. Chceme přenést do praxe, co cvičíme na tréninku, já mám ještě motivaci navíc," líčí bek, jemuž sedla spolupráce s navrátilcem Dočkalem.

Doma na Strahově Sparta v zimní přípravě třikrát vyhrála. Ve Španělsku však prohrála 1:2 jak s domácí Marbellou, tak s norským Bodö Glimt.

Před prvním ligovým zápasem s Libercem už žádný další nesehraje, duel s Malmö je tedy pro ni závěrečnou generálkou.

První poločas skončil 0:0. Tutovku spálil Thelin, jehož Malmö nasbíralo do přestávky hned tři žluté karty.

Slovácko v generálce na jaro zvítězilo v Turecku nad dánským Esbjergem 2:0. O osudu utkání rozhodla Navrátilova trefa a vedení pečetil brankou z pokutového kopu Daníček.

Přípravný fotbalový zápas ve Španělsku: Sparta - Malmö 0:0 ve 2. poločase