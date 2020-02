Slavia má nového kapitána. Bořil nahradí trojici legionářů

Dal gól Barceloně, stoupá stále vzhůru. Teď si přibral kapitánskou pásku.

"Být kapitánem Slavie je pro mě obrovská čest, hrozně moc to pro mě znamená. Kdo byl ve Slavii kapitánem, byl vždy velká osobnost. Jsem nesmírně rád, že jsem dostal důvěru. Přede mnou tu byli velcí kapitáni a já se od nich mohl učit. Musím si na novou roli zvyknout a věřím, že ji zvládnu," líčí Jan Bořil pro klubový web.

©️ | Novým kapitánem sešívaných byl zvolen Jan Bořil! 🆕



💬 „Být kapitánem Slavie je pro mě obrovská čest. Za obdrženou důvěru jsem nesmírně rád,“ nechal se slyšet Jan Bořil po volbě.



🤝 Jeho zástupci budou Stanislav Tecl a Ondřej Kúdela.



📰 ČLÁNEK ➡️ https://t.co/pFss8kLn6L pic.twitter.com/66b7A8065M — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 9, 2020

"Bóřa je tady jeden ze služebně nejstarších hráčů. Je pro něj velká výzva převzít pásku po předchozím kapitánovi," poznamenává trenér Jindřich Trpišovský.

"Nikdy to ale ve Slavii nebylo o jednom člověku. Vždy řešíme všechno týmově a bude tomu tak i nadále. Zastupují mě navíc Standa Tecl a Ondra Kúdela, takže funkce určitě nepřipadá jenom mně. Doufám, že v nové roli dokážu maximálně pomoci týmu," zdůrazňuje reprezentační obránce, který je ve Slavii od jarní části sezony 2015/16.

Trpišovský by volil stejně

"Osobně jsem rád, že to je tahle trojice, všechno jsou zkušení hráči, kteří mají něco za sebou. Vždy to byli tahouni, jsou to vítězné typy. Kdybych o trojici rozhodoval jen já, byla by stejná," pochvaluje si Trpišovský.

Pilíř obrany Slavie má na svém kontě už 149 soutěžních zápasů v červenobílém dresu. V sobotní generálce proti Hammarby (4:2) se překvapivě představil na místě stopera.

„S trenéry jsme se bavili, že nám vypadl zraněný Laco Takács i Oscar Dorley, který má osm žlutých karet a bude chybět dva zápasy, takže tam zkoušeli jak mě, tak i Jardu Zeleného a Michala Frydrycha. Uvidíme, jak to bude do zápasů dál. Generálka ale nebyla zas tak velká prověrka. Myslím, že kdyby byli vpředu lepší hráči, dělal bych větší chyby. Nějak jsem se s tím ale popasoval," usmívá se Bořil.