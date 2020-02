Stanciu není vážně zraněný. Zakope si však v Ďolíčku?

Trefil se během generálky se švédským Hammarby (4:2), chvíli poté ovšem musel střídat. Rumunský záložník Nicolae Stanciu se zařadil na marodku fotbalové Slavie a fanoušci sešívaných se začali obávat, co s ním je. Po návratu do Prahy zamířil na prohlídku a zranění by nemělo být vážné. Otázkou však je, kdy se Stanciu na trávník vrátí.