Pikantní přesun potvrzen! Slavia bere hráče, jehož odmítla Sparta

Senzace je dokonána. Obranné řady fotbalové Slavie posílí Mohamed Tijani, který do Edenu přichází na hostování s opcí z Vysočiny Jihlava. Stoper už byl přitom v lednu jednou nohou ve Spartě. Vše bylo domluveno, přestup ovšem ztroskotal na zdravotní prohlídce. A teď 22letého obránce z Pobřeží slonoviny bere konkurenční Slavia, i když pro jistotu zatím jen na půlroční hostování...

Zdroje blízké vedení sešívaných se nespletly. Trenér Trpišovský hledá ideální složení stoperské dvojice, a tak pro konkurenci rozšíří Mohamed Tijani. Přichází z Jihlavy na půlroční hostování s následnou opcí. Fyzickými dispozicemi bude připomínat dvojici Deli, Ngadeu, která před sezonou odešla do Belgie.

„Jsem moc rád, že jsem ve Slavii. Rád bych touto cestou pozdravil slávistické fanoušky a poděkoval všem lidem v klubu, že tu mohu být. Slavia má stejně jako já nejvyšší možné ambice. Chtěl bych se zde předvést v co nejlepším světle a přispět k tomu, aby se Slavia udržela na své současné pozici nejlepšího českého klubu," pochvaluje si Afričan v prvním rozhovoru pro klubový web.

🎙️ | První rozhovor s novou posilou Mohamedem Tijanim sledujte na #slaviatv!



📺 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/MYSLzIYHnP pic.twitter.com/iWTTHkK1Qq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 11, 2020

Tijani měl přitom v lednu přestoupit do Sparty, která by ho obratem poslala na hostování do Teplic. Vše bylo domluvené a připravené. Doktoři však letenskému klubu transfer nedoporučili. Podle jejich zjištění stoperovi chybí přední zkřížený vaz a koleno drží jen mohutné svaly. Vysočina však tvrdí, že hráč je zdravý.

Tijani ve druhé lize každopádně vyčníval, proto se o něj zajímala třeba i Plzeň.