Moc jsem chtěl zase chytat ligu v Česku. Jsem tu doma, svěřoval se gólman Bolek

„Moc jsem si přál znovu chytat ligu v Česku. A když mi zavolal trenér Juraj Jarábek, že mě chce jako jedničku, tak nebylo moc o čem přemýšlet. Jsem tady doma," svěřoval se Bolek.

Po letech v Plzni, kde hrál výhradně o tituly, jej čeká urputný boj o udržení. „Už jsem o ni hrál. Jednou v Hlučíně, ve druhé lize, když jsem byl mladý. Tam jsme to zachránili dvě minuty před koncem posledního kola. A taky na Slovensku ve Zlatých Moravcích, kde jsme ale spadli, protože první půl rok jsme prochrápali. Teď to bude do třetice," vzpomínal Bolek.

V Karviné by rád nejen pomohl týmu k záchraně, ale i sám sobě. Když jej v létě 2017 policisté v Ostravě policisté zastavili s více jak dvěma promilemi alkoholu v krvi a přišel o řidičák, začala se mu kariéra bortit. Bolek chytal druhou ligu v Sokolově, poté i třetí v Dolním Benešově. Sešup zastavil na Slovensku. S Trnavou se podíval i do pohárové Evropy. „Dívám se už jen dopředu. Něčím jsem si prošel, ale už je to pryč. Vše špatné je možná pro něco dobré. Například jsem si vyzkoušel, jak se cestuje bez řidičáku až do Sokolova," pousmál se Bolek.

Premiéru na karvinském stadionu si Bolek odbyl v sobotní generálce proti Olomouci (0:0). Gól za hodinu, po níž přepustil místo v brance mladému Vladimíru Neumanovi, nedostal. Jednou mu po střele Juliše pomohla tyčka. „Když jsme tu hráli s Plzní, tak jsem byl jen na lávce. Ten stadion je moc pěkný. Až na to slunko, které mi v prvním poločase svítilo do očí, byla premiéra fajn. Říkal jsem Milanovi Rundičovi ať hlavně vyhraje los, ale pochopitelně ho prohrál. Příště už na něj nesmí," smál se Bolek.

Ostrý test přijde v sobotu, kdy předposlední Karviná hostí dvanáctý Zlín (14.30 hodin). „Hrajeme z prvních čtyř kol třikrát doma, musíme toho využít. Kdyby to bylo naopak, byla by naše výchozí pozice horší. Není tu špatný mančaft, ale stále máme problém dostávat se do šancí. Ty góly pak chybí. Ale tohle je problém spousty týmů. I v Trnavě jsme se s tím na podzim potýkali. Góly jsou základ, musíme být optimisti," řekl Bolek, který by se rád v dresu Karviné potřetí v lize postavil mateřskému Baníku. V této sezoně už se mu to ale s ohledem na postavení obou týmů zřejmě nesplní. „I to je pro mě důvod zabojovat o záchranu, abych se s Baníkem znovu utkal."