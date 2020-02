Rosický do finančních dostihů se Slavií nepůjde. A Hašek? Neuvěřitelné...

Sešívaní byli zase první. Ještě před tím, než rival z Letné prezentoval po obědě své plány na ligové jaro, představila Slavia v úterý ráno jako novou posilu obránce Tijaniho z Jihlavy. Tedy stopera, který už byl domluvený se Spartou, ale před pár týdny v ní neprošel zdravotní prohlídkou. Letenští se ostatně zajímali rovněž o záložníka Hellebranda, mladík ovšem v zimě přestoupil také do Slavie.

Tijaniho už takřka měli pod smlouvou, za Hellebrandem se na Slovácko osobně vypravil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Oba vytipovaní hráči však budou kopat za sešívanou konkurenci.

„Ano, měli jsme zájem o Helebranda, ale nechtěli jsme se pouštět do finančních závodů. Pokud jde o Tijaniho, byl naší prioritou na stopera, ale bohužel neprošel zdravotní prohlídkou," poukazuje Rosický.

Nového stopera měl přitom trenér Jílek přislíbeného.

„Pro nás byl Tijani dlouhodobým plánem, chtěli jsme ho mít v klubu dlouho. Jenže rizika byla tak velká, že jsme se rozhodli přestup nerealizovat," dodává ředitel.

Rosický: „Kádr v tuto chvíli uzavřen není. Pokud se nám naskytne dobrá příležitost, budeme aktivní.“ pic.twitter.com/YAVXZX43zG — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 11, 2020

Žádný jiný stoper během zimy na Letnou nedorazil.

„Měli jsme okruh hráčů, které bychom na stopera chtěli. Z určitých důvodů žádný příchod nevyšel, ale nechceme dělat přestup za každou cenu. Máme dobré hráče, věříme, že se budou nadále zlepšovat a fungovat v týmu," ujišťuje Rosický s dovětkem, že kádr ještě není uzavřený.

„Pokud by se naskytla příležitost na dobrý přestup, tak budeme aktivní," slibuje.

Naprostá neprofesionalita

Velké vrásky mu nadělal postoj Martina Haška. Letenský rebel si chtěl vytrucovat přestup, takže odmítl odletět s týmem do Španělska. V Izraeli se však na smlouvě nedohodl, takže zůstává v béčku.

„Případ Martina Haška je pro mě naprosto nepochopitelný. Jde o hráče, který se u nás jednoznačně zlepšil, má za sebou nejlepší půlrok kariéry herně i číselně. Kam se situace dostala, je nepochopitelná. Naprostá neprofesionalita," nebere si Rosický servítky.

Fotbalisté Sparty Martin Hašek, Adam Hložek, Benjamin Tetteh a Srdjan Plavšič oslavují gól na 2:0 během utkání s Mladou Boleslaví.

Vlastimil Vacek, Právo

A co s rebelem dál...?

„Bude se připravovat s béčkem. Od začátku jsme deklarovali jasnou cenu, za kterou jsme ochotni ho pustit, a ta trvá. Jsme nadále otevřeni odchodu, ale musí být splněny naše podmínky," naznačuje, že ohledně Haška bude neoblomný.

S Fortelným počítají

V létě končí smlouva Kangovi. Sparta nadále počítá jak s variantou, že Afričan pak odejde, tak že zůstane.

Mladý Fortelný měl původně zamířit hostovat do Mladé Boleslavi, druholigová Jihlava ovšem trvá na dodržení ročního hostování na Vysočině.

Rosický: „S Guélorem Kangou se bavíme. Mohou se stát obě varianty, že zůstane, i že nás opustí. O jeho motivaci se nebojím. Na jeho pozici nás netlačí bota. Vrátil se Bořek, dorůstá nám Adam Karabec a do budoucna tam může hrát Adam Hložek.“ pic.twitter.com/8OJVK87WqB — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 11, 2020

„S Fortelným jednoznačně počítáme do budoucna, proto s námi šel do přípravy. Co se týká jeho dalšího zlepšování, je pro něj ale lepší, aby zůstal v Jihlavě. Počítáme, že naváže na svůj vývoj z podzimu, bude se dále zlepšovat a v létě se k nám připojí již jako plnohodnotný hráč áčka," avizuje Rosický.

Sparta získala z Opavy mladého záložníka Filipa Součka, na jaře ho však ještě nechá ve Slezsku.