Sivok chce s partnerem koupit českobudějovické Dynamo. Ambice jsou vysoké, říká

Kapitán českobudějovických fotbalistů a bývalý reprezentant Tomáš Sivok chce odkoupit klub, v němž nyní působí. Dynamo by rád získal s partnerem, jehož nespecifikoval. Sivok proto nyní jedná se současnými majiteli českobudějovického klubu o možné transakci. Šestatřicetiletý hráč to dnes řekl na tiskové konferenci před začátkem jarní sezony.

"Předložili jsme konkrétní nabídku na odkoupení klubu. Pokud by byla šance Dynamo převzít, byl bych moc rád," uvedl Sivok. Dodal, že kromě zmiňovaného partnera mu s možným vstupem do majetkových struktur jihočeského klubu pomáhají i dva fotbalisté. Jedním z nich je současný brankář Dynama Jaroslav Drobný a druhým pak bývalý hráč klubu Tomáš Řehoř. "Pracujeme na tom tři měsíce a byl bych moc rád, aby to dobře dopadlo," uvedl Sivok.

Bývalý hráč Sparty, italského Udine nebo Besiktase Istanbul se vrátil na jih Čech loni na podzim. Je odchovancem klubu, který opustil na začátku 21. století. "Mám chuť po návratu tady něco budovat," řekl.

Dodal, že se nejedná o krátkodobý projekt. Podle něj by se efekt ukázal v horizontu několika let. "Ambice jsou vysoké. Můj cíl je hrát (evropské) poháry. Vybudovat tady akademii, která bude produkovat dobré hráče, jako tomu bylo v minulosti," řekl Sivok.