Kdybychom se udrželi v šestce, byl by to velký úspěch, tvrdí kouč Slovácka Svědík

Po letech nemají sestupové starosti. Fotbalisté Slovácka vstoupí do jarní části první ligy z šestého místa, které by jim po třiceti kolech zaručovalo účast v nadstavbové skupině o titul.

„Sezonu máme hodně dobře rozehranou. Já vždycky říkám, že chci vyhrát každý zápas, což platí i pro nadcházející jaro. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. Kdybychom se udrželi v elitní šestce, byl by to velký úspěch," přemítá hradišťský kouč Martin Svědík.

S přípravou je spokojený. „Absolvovali jsme dvě zahraniční soustředění v Chorvatsku a Turecku. Díky tomu jsme mohli naprostou většinu přátelských utkání odehrát na přírodní trávě, což považuju za značné plus. Sehráli jsme kvalitní zápasy se silnými soupeři. Jedinou kaňkou byla porážka s třetiligovým Uničovem. Takový výpadek by se nám stávat neměl," má jasno.

V zimní pauze přišlo Slovácko o talentovaného Hellebranda, jehož zlákala nabídka mistrovské Slavie, a o útočníka O. Šašinku, který se vrátil z hostování do Baníku. Stoperovi Krejčímu vypršela smlouva a rozhodl se ukončit aktivní činnost. Tým naopak doplnili útočník Kliment, který by rád po dlouhodobém zranění restartoval v Uherském Hradišti kariéru, a obránce Zahustel, jenž přišel na hostování ze Sparty. Z Opavy získalo Slovácko Jurečku, který už na sklonku loňského roku s mužstvem trénoval. „Jsou to všechno charakterově skvělí kluci," libuje si ředitel klubu Petr Pojezný.

Prozradil, že vedení Slovácka ani příliš neuvažovalo o tom, že by o půl roku dřív pustilo dva hráče, kteří se od léta upsali jinde. Útočníka Zajíce si vyhlédla Mladá Boleslav a obránce Jurošku Ostrava. „Nabídky na ně nebyly adekvátní. Jejich předčasné odchody vůbec nebyly na pořadu dne," tvrdí Pojezný.

Trenér Svědík s nimi pro jaro počítá. „Oba řekli, že dají ještě několik měsíců všechny síly ve prospěch Slovácka. Takže není co řešit," těší ho.

Naznačil, že se zřejmě ani jedna z posil v sobotu v jarní premiéře proti Baníku neobjeví v základní sestavě. „Kliment se Zahustelem ještě úplně nezažili náš herní styl. Chce to čas a trpělivost. A Jurečka byl během přípravy zraněný," vysvětlil Svědík.

Kapitán Slovácka Vlastimil Daníček by uvítal vítězný vstup do jarních ligových odvet. „Přijede Baník, a to jsou vždycky super zápasy v perfektní atmosféře. Snad bude solidní počasí a přijde hodně diváků. Věřím, že utkání zvládneme a budeme moct slavit tři body," vyhlíží Daníček už netrpělivě víkendové střetnutí.