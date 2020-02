Kanga ve Spartě jen do léta, a pak adieu? Rosický vidí jeho nástupce v Hložkovi

Názory na 29letého reprezentanta Gabonu jsou různé. Nejen jeho statistiky ovšem potvrzují, že na poměry české ligy jde o rozdílového hráče.

Proto Sparta s Kangou nadále počítá i ve chvíli, kdy jeho smlouva spěje ke konci. S navrátilcem Dočkalem by měli být na jaře silnou dvojkou.

Jenže co dál...?

Naprosto neuvěřitelná neprofesionalita, říká o Martinu Haškovi Tomáš Rosický. A proč Spartě nevyšel přichod Tijaniho?

Sport.cz

„S Guélorem se bavíme. Může se stát, že nás opustí, nebo že zůstane, obě varianty jsou ve hře. Nebojím se o jeho motivaci pro jaro, hraje si o kontrakt tady nebo někde jinde," hodnotí současnou situaci sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Neděsí se možnosti, že v létě o Kangu přijde.

„Kdyby od nás odcházel, tak dlouhodobý plán na jeho pozici je zcela jasný. Je to jedna z pozic, kde nás nebude tlačit bota. Vrátil se nám Bořek, naskakuje mladý Karabec a můj názor je, že tam jednou stejně skončí Adam Hložek. Je to jedna z pozic, které máme i směrem do budoucna dobře vyřešené," argumentuje bývalý kapitán národního týmu.

Na kraji má méně rozhodování

Pokud jde o Hložka, trenér Jílek je pod tlakem řady expertů i fanoušků, kteří mu vyčítají, že obrovský talent nechává marnit na kraji zálohy.

„Adama jsme zkoušeli v jednom zápase také na podhrotu, silnější se nám jevil nalevo. Silná střela, schopnost dotáhnout míč do vápna. Vnímáme, že by mu pozice podhrotu vyhovovala a nikde není psáno, že se do ní nemůže dostat. V první řadě se vždycky snažíme tým postavit co nejsilnější pro daný zápas," reaguje Václav Jílek.

Hložka sleduje řada zahraničních zájemců. K největším zřejmě patří Dortmund a Neapol.

„Nezapomínejme, že Adam je pořád velice mladý hráč. Jeho organismus se vyvíjí, nesmíme nic pokazit. Pozice na kraji je pro něj jednodušší, protože má méně rozhodování. Ve středu už je to další porce navíc. Ale propracovat se do této role může," upozorňuje Rosický, který si v záloze vysloužil přezdívku Malý Mozart.