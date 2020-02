Ztráta střelců vyvolala nad Libercem otazník. Třeba to bude na jaře pálit celému mužstvu, věří kouč

„Rondič byl pro nás trochu taková neznámá, protože dosud hrál jen nižší soutěže. Zatím působí velmi pozitivně, je poctivý, rychlý, umí s míčem. Mohl by být alternativou za Musu, mohl by ho i nahradit. Byť je otázkou, jak na něj dopadne liga, kterou ještě nehrál," přiznal kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Ve třech přípravných zápasech v Turecku vyšel Slovan dvakrát střelecky naprázdno, ve třetím pak dvěma góly zařídil výhru 2:1 nad SFK Desna Černihiv právě Rondič. „Doufáme, že zaplní mezeru na hrotu," věří sportovní ředitel Zdeněk Koukal s tím, že do konce přestupního termínu je ještě možné další doplnění kádru. Slovan ztratil v Potočném a Musovi dohromady 16 gólů ze 33 na podzim vstřelených.

Musa? Mužstvo na něj bylo zvyklé

Právě odchod druhého zmíněného těsně před odletem na herní soustředění do Turecka modrobílý tým zaskočil, když si ho lídr ligy předčasně stáhl z hostování. „Petar měl původně zůstat, ale předpokládám, že nakonec rozhodl odchod Milana Škody a Slavia zjistila, že ho potřebují již nyní. Bylo to nečekané. Byli jsme na hotelu před odletem do Turecka a najednou tam Petar během hodiny nebyl... Bylo to metelesku blesku, což bylo nepříjemné. Mužstvo na něj bylo zvyklé," řekl Hoftych.

Přesto U Nisy chtějí na jaře bojovat o nejlepší šestku, na kterou momentálně na devátém místě ztrácí pět bodů. „Věřím, že je dokážeme nahradit a góly budou střílet zase jiní kluci," poznamenal kapitán Liberce Radim Breite.

„Potymu i Petarovi to na podzim pálilo, třeba to teď bude pálit celému mužstvu. Na podzim dával góly i Kuba Pešek, který neměl plnou minutáž. Více gólů čekáme od Maliny (Malinský), který má potenciál. A za podzim nám momentálně hodně dluží Honza Kuchta, který přišel s tím, aby nám pomohl už v průběhu podzim, ale odehrál jeden výborný zápas v Karviné, zranil se a do konce podzimu už to bylo z jeho pohledu slabé. Góly umí dávat i Baluta," vypočítal Hoftych, jehož mužstvo zahájí druhou polovinu sezony na Letné na Sparty.