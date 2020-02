Když se hráči nevydají ze všech sil, budu zlý, říká před jarem kouč Opavy Balcárek

„Těch změn je hodně. Za šest let, co jsem v Opavě určitě nejvíce. Ale chtěli jsme vytvořit v týmu konkurenční prostředí a to tady nyní je," uvedl sportovní manažer klubu Alois Grussmann. „V případě Jardy Svozila byl zájem Baníku opravdu velký. Byl nachystaný odejít a nepracoval podle našich představ. Řeknu to asi tvrdě, ale asi si myslel, že ho pustíme jen tak. Ale dokud nebyla vyřešená hráčská náhrada, tak to nešlo," vysvětloval Grussmann proč se odchod Svozila do Ostravy protahoval.

Trenér Jiří Balcárek chtěl místo Svozila získat z Ostravy Martina Šindeláře, ten ale zamířil do Karviné. „Takový je fotbalový život. Hráči i trenéři odcházejí a přicházejí. Už to neřeším," prohlásil Balcárek.

V přípravě vedle sebe na stoperu hráli nejčastěji 21letý odchovanec Adam Rychlý a 33letý Josef Hnaníček, jenž přišel se Zlína. V minulém týdnu klub získal z Teplic ještě 30letého Jana Hoška. „Sim (Simerský) i Jarda (Svozil) byli sehraní, obrana nám klapala. Ale myslím, že jak Rychlý, tak Pepa (Hnaníček) s Hošanem (Hoškem) jsou dostatečně kvalitní, aby je nahradili. Příprava ukázala, že to půjde," uvedl levý obránce a kapitán Opavy Jan Žídek.

Opavským nejpalčivějším podzimním problémem nicméně nebyla defenziva, ale střílení gólů. Proto trenér Balcárek požadoval zvýšení útočné síly. To by měl plnit především exzlínský Lukáš Železník. „Pokud bude zdravý, tak nám určitě pomůže. Útočníci na trhu nejsou a jsem rád, že ho tu máme. Má ze Zlína zkušenosti jak z pohárů, tak i z boje o záchranu," připomněl Balcárek.

„Ale ofenziva není jen otázka útočníků. Útočit musí i obránci, například Honza Žídek byl nejlepším střelcem přípravy," pousmál se Balcárek. „Zdravý je Zapalač, i to je posílení směrem dopředu. Nově příchozí Texl i Dordič mají také ofenzivní schopnosti. K tomu máme Dediče," vypočítal Balcárek, jenž na jaře může počítat i s Filipem Součkem. Toho sice koupila Sparta, sezonu ale talentovaný záložník dohraje v Opavě.

Změny v SFC Opava Odchody: Dominik Simerský (Zlín), Jaroslav Svozil (Baník Ostrava), Václav Jurečka (Slovácko), Endy Opoku Bernadina (konec smlouvy), Matěj Helebrand (hostování ve Vítkovicích), Karel Knejzlík (konec hostování), Bidje Manzia (hostování v Sokolově), Bronislav Stáňa (hledá si angažmá) a Pavel Šulc (konec hostování). Příchody: Josef Hnaníček, Lukáš Železník (oba Zlín), Jan Hošek (hostování z Teplic), Bojan Dordič (Liberec), Matěj Helešic (hostování z Baníku Ostravy), Jiří Texl (hostování z Olomouce), Matěj Harazim (Opava B), Dominik Smékal (Baník Ostrava).

Čtrnáctou Opavu čeká krutý start do jarní části Fortuna ligy. V úvodním jarním kole přivítá v neděli druhou Viktorii Plzeň (14.30 hodin), za týden pojede na hřiště mistrovské Slavie Praha. „Soustředím se jen na první utkání. Vstup je důležitý a budeme ho chtít zvládnout. To další přijde pak. Jako hráč jsem zažil, že fotbal v Opavě bolel. Byl tu vždy plný dům a lidi nás hnali i přes hranici našich možností. A to budu vyžadovat. Aby se hráči vydali ze všech sil. Když to tam nebude, tak budu zlý," upozornil trenér Balcárek.

Konkrétní cíl má Opava pro jaro jediný - zachránit se. „Víme, že jaro bude těžké. Uděláme všichni maximum, abychom ho zvládli. Čeká nás deset kol a pak nadstavba. Uvidíme, ve které skupině budeme. I když do šestky se už asi nedostaneme," zasmál se Grussmann.