Jablonecké výzvy pro jaro? Druhé místo i Doležal králem střelců. Přál bych mu to, říká Rada

„Základem je šestka, ale vidina druhého místa je pěkná. Na druhou stranu je to za námi našlapané," pověděl kapitán Severočechů Tomáš Hübschman. Sparta, Mladá Boleslav, Slovácko a Ostrava se za Jabloncem tlačí v rozmezí čtyř bodů.

Severočechy však může vedle vyrovnání nejlepšího klubového umístění ze sezony 2009-2010 motivovat i boj o krále střelců, kterým se v zelenobílém dresu naposledy stal David Lafata. Elitní kanonýr Radova týmu Martin Doležal vede po podzimu tabulku střelců s deseti zásahy a jeho konkurenti Nikolaj Komličenko, Michael Krmenčík či Tomáš Souček českou ligu v zimní pauze opustili.

„Bylo by to pro něj dobře. Je v širším reprezentačním kádru a před mistrovstvím Evropy bych mu přál, aby se mu to podařilo. Je to i ocenění pro klub," řekl před stratem jarní části kouč zelenobílých Petr Rada.

„Myslím, že v posledních letech šel hodně nahoru. Věkem se zklidnil, na tréninku působí jistě, věří si. Sebevědomí mu dodala i reprezentace. Záleží, jak ho budou spoluhráči zásobovat balony, aby mohl nějaký gól dát. Pro Jablonec je to v současnosti klíčový hráč," doplnil zkušený trenér.

„Určitě ho žene i motivace, že se může podívat na EURO a může jít do lepšího klubu než Jablonec. Myslím, že bude hrát s chutí," podotknul kapitán třetího nejlepšího celku Tomáš Hübschman.

Na úvod jara čeká Příbram

Mohl by kvůli koruně pro nejlepšího ligového snajpra na jaře chodit i na případné penalty? „Na ně jsou hráči určení. Nemá to nic společného s králem střelců. Samozřejmě by však záleželo na situaci. Kdyby to rozhodovalo o jeho umístění, není to hráč, který by penaltu nekopnul. Určitě však nebudeme vše směřovat na něj, protože má již deset gólů," poznamenal Rada.

Třetí tým soutěže druhou část ligy odstartuje dohrávkou 21. kola v pondělí doma s Příbramí. Jablonec v zimní pauze opustil jen stoper Tomáš Břečka, na marodce má momentálně se svalovými problémy Jana Matouška a Miloše Kratochvíla. „Věřím, že Matoušek bude v co nejbližší době bude zdravý. Kratochvíl je po operaci třísla, není to na dlouho, myslím, že by se mohl již na začátku soutěže zapojit do tréninku," uzavřel Rada.