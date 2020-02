Zlín se chce vyhnout tlaku ve skupině o záchranu. Naším cílem je elitní desítka, tvrdí kouč

Z dvanáctého místa by rádi poskočili v jarní části první ligy v tabulce výš. Fotbalisté Zlína se netají ambicemi zahrát si stejně jako v minulé sezoně nadstavbovou skupinu o sedmé až desáté místo, z níž je ještě šance proniknout do předkola Evropské ligy.

„Stále se musíme dívat i pod sebe. Já ovšem věřím, že se skupině o záchranu, v níž jsou všechna mužstva pod obrovským tlakem, vyhneme. Naším cílem je probojovat se do elitní desítky," má jasno trenér Fastavu Jan Kameník.

V zimní pauze došlo v týmu ke značné obměně. Hostování skončilo Folprechtovi, Maškovi, Pejšovi i Wágnerovi. Do Opavy přestoupili Železník s Hnaníčkem a do Pavlodaru Podio. Giorgadzemu vypršela smlouva. Nahradit by je měli stoper Simerský (Opava) či útočníci Jawo z druholigové Jihlavy a Ikaunieks, který bude na Moravě hostovat z Jablonce.

Z Táborska přišli Conde s Ngimbim, ze slovenských Michalovců záložník Martínez a z hostování v Líšni se vrátil obránce Bačo. „Kádr tvoří vyvážený mix našich odchovanců, zkušených borců a zahraničních fotbalistů," pochvaluje si generální manažer zlínského klubu Zdeněk Grygera.

Podle Kameníka má z nových hráčů nejblíž do základní jedenáctky útočník Jawo, který by měl na hrotu nahradit zraněného Poznara, jenž bude ševcům chybět minimálně v úvodních dvou jarních utkáních.

„Od Simerského si slibujeme především zkušenosti, ale ještě si zvyká na náš herní styl se třemi beky. Bača dobře známe, je okamžitě využitelný. Ikaunieks si doléčuje zranění, ale vypadá to, že by se měl dát do sobotní ligové premiéry v Karviné zdravotně do pořádku," uvítal by kouč.

Zlíňané mají slezskému týmu vracet nečekanou podzimní porážku ze svého stadionu. „Jedeme do Karviné vyhrát. Rozhodně tam nehodláme betonovat, budeme aktivní. Až podle vývoje střetnutí se uvidí, zda třeba budeme spokojeni i s jedním bodem," přemítá Kameník.