Těžko byste hledali takový příklad. Možná ne náhodou jde právě o Bohemku, kterou věrní fotbaloví fanoušci pomohli zachránit v kritické situaci. V Ďolíčku teď zaregistrovali příběh klubové věrnosti až za hrob. Do slova a do písmene. Dlouholetý příznivec Bohemians 1905 odkázal svému klubu v závěti majetek za více než sedm milionů korun.

Jsou vděční a mile překvapení. Klokani proto dojemný příběh zveřejnili na svém webu.

Jde o dar Jana Houdka, který před rokem podlehl v 71 letech zákeřné nemoci. Veškeré jmění pak odkázal Bohemce.

🖤 DĚDICTVÍ | Zesnulý fanoušek v závěti myslel na Bohemku. Klubu svého srdce odkázal velký majetek. Více informací na klubovém webu 💻#DEDICTVI pic.twitter.com/9TPkCWsQR4 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 13, 2020

„Chtěl bych ho poznat, poděkovat mu, bohužel osud tomu nechtěl a nedovolil nám to," líčí Darek Jakubowicz, ředitel Klokanů.

„To nejmenší, co pro něj teď můžeme udělat, je postarat se o důstojné rozloučení. Je to neuvěřitelný příběh věrnosti, lásky a oddanosti ke klubu, k Bohemce," zdůrazňuje. „Dojalo mě, když se to dozvěděl. Jsem rád, že takové fanoušky máme..."

V českých poměrech jde o raritu.

V Anglii dal hráčům na pivo

„Hledal jsem podobný případ, ale žádný nenašel, ani si takový nepamatuji... Vím, že třeba před měsícem v Anglii se objevila závěť, v níž zesnulý daroval sto liber hráčům, aby si dali pivo na jeho počest, což se také stalo. Ale jak jsem jezdil po bankách, ani tam se nesetkali, že by někdo odkázal majetek společnosti. Pouze fyzickým osobám," vypráví Jakubowicz na dotaz Sport.cz.

Pokud jde o praktickou stránku, klub nemůže od zemřelého přijmout dědictví jako dar.

„K čemu odkázané dědictví použijeme, jsme ještě neřešili. Dá se vložit jen tak, že se navýší hodnota společnosti," dodává ředitel z Ďolíčku.