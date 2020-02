Bohemka zachraňuje klokany. Spasí na jaře taky sama sebe?

Klokani neměli moc klidnou zimu. Od přímého sestupu je po podzimu dělí sedm, od barážových příček šest bodů. Fotbalisté pražských Bohemians 1905 by se na jaře rádi posunuli v ligové tabulce do klidné prostřední skupiny. Prioritou je ovšem záchrana. „Určitě se chceme prát o umístění ve střední skupině. Prvotní pro nás ovšem zůstává co nejdříve se vzdálit od sestupových příček tak, abychom mohli hrát v klidu,“ avizuje trenér Luděk Klusáček.