Prostor pro Luboše Kozla? Ano, ale nejlépe v úspěšném Baníku

Startovní čáru do jarního finiše má ostravský Baník těsně za první ligovou šestkou, do které by se na konci základní části znovu rád dostal. A tentokrát by v boji o pohárovou Evropu chtěl i uspět. Zároveň chce ale vedení klubu dát prostor novému kouči Luboši Kozlovi, který v zimě nahradil Bohumila Páníka. Proto na něj netlačí.

„Velice mě těší, že slyším stále stejná slova, jako když jsem do Baníku přicházel. Každému se lépe pracuje, když cítí důvěru pro dlouhodobou práci. Chci vyhrávat, chci tým dostat do pohárů, ale nemohu slíbit, že to bude hned. Co slíbit můžu je, že pro to udělám, co umím. Věřím, že tým sílu má a když ne letos, tak příští sezonu bude pohárové příčky atakovat," prohlásil trenér Kozel.

„Konkrétní cíle vyhlašovat nebudu. Přišel nový trenér bude potřeba mít trpělivost a dát mu čas, aby se projevila jeho práce. Takhle to všichni vnímáme, ale zároveň také cítíme, že máme zkušený tým, který nyní doplnili hráči, jenž byli ve svých předchozích týmech oporami. Proto si myslím, že kvalita bude o něco vyšší," uvedl sportovní ředitel Baníku Ostrava Marek Jankulovski.

Zleva sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski, trenér Luboš Kozel a útočník Roman Potočný.

Vladimír Pryček, ČTK

Zároveň naznačil, že posilování nemusí být u konce. Baník by rád ze Slovácka získal pravého obránce Jana Jurošku. „Přestupové okno je stále otevřené a stát se může cokoliv. Víme, že k nám přijde v létě, ale rádi bychom ho tu měli už nyní, abychom měli zdvojený post v případě Fillova zranění. Uvidíme, jak Slovácko zareaguje, zkusíme to ještě," prohodil Jankulovski.

Baník je po podzimu sedmý, bod za šestým Slováckem. „Máme před sebou deset kol a víme, o co hrajeme. Chceme být v první šestce a v ní uspět. Minulý rok to nevyšlo a je to pro nás poučení. Nadstavba je těžká, ale zkvalitnili jsme kádr a věříme, že to bude znát," dodal Jankulovski.

Baník v zimní přestávce přivedl stopera Jaroslava Svozila z Opavy a Romana Potočného z Liberce, který se bude naopak starat o zkvalitnění ofenzivní hry. A oba zřejmě najdou místo v základní sestavě. „Každého z nich jsme chtěli delší dobu, oba mají něco, co potřebujeme. Roman zvýšil údernou sílu. Je to typ, který chce vyhrávat, umí dát gól," popsal Kozel. „Svozil je jiný než stopeři, kteří v Baníku jsou. Je konstruktivní, důrazný v soubojích. Věřím, že to přenese do těžkých zápasů. Ale není to jen o nich. Jsou součástí týmu," uvedl trenér Kozel.

Útočník Roman Potočný na tiskové konferenci Baníku Ostrava před jarním startem první fotbalové ligy.

Vladimír Pryček, ČTK

Otázkou zůstává, nakolik se do jarní části bude moci zapojit útočník Milan Baroš. Přípravu absolvoval jen z části a také ze soustředění na Maltě odjel kvůli bolavé achilovce dříve. A následně se léčil na klinice profesora Pavla Koláře. „Ve středu běhal na odlehčeném páse, cítil se dobře. V pátek jej v Praze čeká závěrečná kontrola a když to bude v pořádku, od příštího týdne by se mohl zapojit tady do tréninku," uvedl Kozel s tím, že s velezkušeným hráčem počítá.

„Milan ví, že věk nezastaví. On je nejvíce z aktuální situace nešťastný. Chtěl by se rozloučit s diváky na hřišti a dělá pro to maximum. Věřím, že ten půl roku nám ještě pomůže. Co bude potom, to záleží hlavně na něm. Jeho jediná priorita je být příští čtyři měsíce v pořádku a mužstvu pomoct," popsal rozpoložení bývalého spoluhráče z reprezentace Jankulovski.

Jarní část odstartuje Ostrava v sobotu na hřišti Slovácka oslabená o potrestanou čtveřici Jirásek, Jánoš, Fleišman a Stronati. „Je to komplikace, hlavně co se týká té defenzivní stránky. Ale je to jeden zápas a věřím, že se s tím dokážeme vypořádat," řekl Kozel.