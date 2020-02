Pulkrabovo tuplované derby. Sparťan začne v Ďolíčku hned proti Slavii

Vrací se po dlouhé pauze. Loni v květnu musel na operaci achilovky. Během podzimu stihl koncem října jediný zápas za béčko v třetiligovém derby se Slavií.

Vyšlo mu, vyrovnal na 1:1 a svou trefou přispěl na hřišti odvěkého rivala k výhře 2:1.

Ve stejném duchu by rád zahájil i nové angažmá.

„Těším se hodně. Za prvé je to pro mě ligový zápas téměř po roce. Za druhé první zápas za Bohemku doma v Ďolíčku. A za třetí proti Slavii, což pro mě má náboj dvojího derby. Jak vršovického, tak i z pohledu sparťanského," usmívá se Matěj Pulkrab.

Odchovanec chce změnit bilanci

Trochu podobný příběh píše Martin Dostál. Odchovanec Slavie kvůli zranění také vynechal celý podzim. Teď stojí proti svému bývalému týmu.

„Vršovické derby je pro mě vždy hodně speciální. Ve Slavii jsem vyrůstal a dostal se v ní až do ligy. Ještě větší náboj přináší, jakou formu Slavia v posledních letech má. Co jsem v Bohemce, ještě jsme ji neporazili. Bylo by fajn to změnit," přeje si třicetiletý obránce.

Martin Dostál z Bohemians (vlevo) a Peter Olayinka ještě v dresu Dukly.

Vlastimil Vacek, Právo

Všichni jeho kamarádi už sešívaný dres odložili. „Po odchodu Součka a Škody nezůstal nikdo z hráčů, se kterými jsem ve Slavii hrál."

Snad nepojede soukolí naplno

Červenobílí budou v neděli jasným favoritem. Po odchodu Součka a dále Hušbauera, Škody či Van Burena jim však třeba může chvíli trvat, než zase naberou podzimní mistrovské tempo.

„Odešli jim důležití hráči. Přišli noví, srovnávali se s obměnou v přípravě. Je to určitá výhoda, které můžeme využít. Na druhou stranu jsou méně čitelní. Na podzim každý viděl, jak hráli, teď je půjde hůř rozklíčovat," přemítá Pulkrab.

Matěj Pulkrab ze Sparty oslavuje gól proti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

„Souhlasím. Ale když Slavii odešli reprezentanti, ještě neznamená, že bude o tolik slabší. Má zase hladové, kteří chtějí nahradit opory. Jejich soukolí ale nemusí v prvním kole fungovat tak, jak fungovalo na podzim," přidává se Dostál.

První zápas je specifický

Také trenér Luděk Klusáček má pro strach uděláno.

„První zápas je vždy specifický, ať hrajete proti prvnímu, nebo mužstvu zespodu. Utkání je po přípravě trošku nečitelné. Osobně jsem rád, že hrajeme právě se Slavií. Uděláme všechno pro to, abychom byli první, kdo Slavii v tomto ročníku porazí," ujišťuje kouč.