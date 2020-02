Přijde mi, že jedeme ven na výlet, zlobil se stoper Zlína Buchta

„Špatné. Přijde mi, že jezdíme ven na výlet. Zahrát si fotbálek, špičičky, patičky. Bylo to z naší strany hodně slaboučké. Prostě tady si vezměte tři body a my zase jedeme domů," nehledal po utkání výmluvy stoper Zlína Petr Buchta. „Karviná více chtěla, byla lepší. Takhle jsme měli hrát my. Být důrazní, více za tím jít," pokračoval.

Před utkáním přitom žádné špatné nastavení v kabině necítil. „Myslím, že jsme dobře připraveni, ale tohle nebylo o připravenosti. To bylo o nastavení hlav. Musíme si to rozebrat a najít to, kde byla chyba a jak k zápasům přistupovat. Tohle nebylo ani koukatelné. Doufám, že to byl jen jeden zápas, který nám nesednul. Protože tohle už je liga a nevím, zda si to všichni uvědomují," zlobil se 27letý obránce Fastavu.

Zlínu se na předzápasovém tréninku zranil útočník Ikaunieks. Chyběl i zraněný Poznar, na hrotu se tak objevila zimní posila Jawo, kterého doplňoval zkušený Fantiš. Oba měli v první půli velké šance, ztroskotali ale ne karvinském brankáři Bolkovi. „To byly dvě stoprocentní šance. Oni taky měli závary, ale ve výsledku nám dají gól z nějakého signálu, který bychom si měli pohlídat. Dát ty góly, mohlo to utkání vypadat úplně jinak," povzdychl si Buchta.

„Asi by nám více pomohlo, kdybychom měli v útoku více možností. Ale musíme se poprat s tím, co máme. Věřím, že ten mančaft je kvalitní a dokážeme různě alternovat. Doufám, že to nebude tak velký problém. I když dneska to problém byl," poukázal Buchta.

Karvinští, kteří v této sezoně doma ještě nezvítězili, poprvé udeřili ve 29. minutě po sérii čtyř rohových kopů a parádní střele Vojtěcha Smrže z voleje zpoza šestnáctky. „Musíme být důraznější. Sice tam při těch rozích neměli zakončení na bránu, podařilo se nám to zblokovat, ale musí to pak letět razantně pryč, nejlépe až na půlku, zformovat se. Místo toho měli čtyři rohy za sebou a padne z toho gól," kroutil hlavou Buchta.

tom, Sport.cz