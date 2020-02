Branku Baníku jsme skoro ani neohrozili, štve po prohře obránce Slovácka Kadlece

Na premiérový jarní zápas byli hodně natěšení, ale po závěrečném hvizdu opouštěli hřiště pořádně zklamaní. Fotbalisté Slovácka prohráli s Baníkem 0:1 a vypadli v prvoligové tabulce z elitní šestky. „Jsem rozčarovaný z výsledku i z předvedené hry. Porážka mě mrzí o to víc, že přišlo hodně diváků a hrálo se v báječné atmosféře. Naše fandy jsme ale nepotěšili," lituje zkušený hradišťský obránce Michal Kadlec.

Mrzí ho, že si jeho tým nevypracoval za celý zápas pořádnou šanci. „Snad až na jednu výjimku. S přibývajícím časem bylo čím dál jasnější, že to bude utkání o jednom gólu. Bohužel jsme ho po pauze dostali my. Ze standardky, a podle mého názoru navíc otočené. Pokorného jsme si v naší šestnáctce nepohlídali," štve Kadlece. Ostravští se pak zatáhli do obrany. „My jsme v závěru tlačili, ale soupeřovu branku jsme skoro neohrozili. Já jsem se sice ke konci octl v šanci, avšak rozhodčí odpískal nějaký náš přestupek. A tak mě ani nemusí mrzet, že jsem mířil vedle tyče," přemítá.

Kouč Slovácka Martin Svědík míní, že jeho mužstvo zaostalo za výkony, jaké předvádělo v přípravě proti kvalitním zahraničním celkům. „Byl to klasický první zápas po delší pauze, který ukázal, že mistrák je něco úplně jiného než přátelské duely. Já jsem u svých hráčů postrádal víc odvahy v kombinaci, kterou ztěžoval suchý trávník. Hráči se báli trochu zariskovat. Nenabízeli se, skoro nikdo na sebe nechtěl vzít zodpovědnost," vadí mu.

Podle něj bylo o přestávce jasné, že rozhodne jedna chyba. „Bohužel jsme se jí dopustili při ostravském rohu my. Přidali jsme potom na aktivitě, ale nevytvořili jsme si takovou šanci, aby brankář Baníku Laštůvka musel nějak vážněji zasahovat," nese Svědík těžce.

Některé svoje hráče nepoznával. „Kupříkladu Havlík či Divíšek notně zaostali za výkony z přípravy. Do hry se pořádně nedostal ani Milan Petržela," vypozoroval.

Svědík vysvětlil, proč nepostavil obránce Jurošku, který je už dohodnutý na letním přestupu právě do Baníku. „Jsme v Česku. Chtěl jsem ho ušetřit jakýchkoliv spekulací," prozradil trenér.